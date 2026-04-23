SSV Merten: Neuer Keeper aus Beeck im Anflug

Mit Yannik Hasenbein holt der SSV Merten den Keeper vom FC Wegberg-Beeck zu sich. – Foto: Boris Hempel

Auch auf der Torhüter-Position hat der SSV Merten Nägel mit Köpfen gemacht: Mit der Verpflichtung von Yannick Hasenbein sichert sich der Mittelrheinligist einen starken Rückhalt für die kommende Spielzeit.

Der Kader für die Saison 2026/27 nimmt beim SSV Merten immer deutlichere Konturen an. Zur neuen Spielzeit wechselt Torhüter Yannick Hasenbein vom 1. FC Wegberg-Beeck zum Klub aus dem Kreis Bonn. Der Schlussmann, der in der Jugend unter anderem bei Viktoria Köln ausgebildet wurde, gilt als einer der stärksten Keeper der Liga.

Die Vita des 23-Jährigen liest sich trotz seines jungen Alters bereits beachtlich. Über den VfL Alfter führte ihn sein Weg zum FC Wegberg-Beeck und zum SV Bergisch Gladbach 09, ehe er zur aktuellen Saison erneut nach Beeck zurückkehrte. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus vier Regionalliga-Einsätzen und 47 Partien in der Mittelrheinliga mit nach Merten.