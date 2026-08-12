SSV Merten mit Achtungserfolg beim Nachwuchs von Ajax Amsterdam

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In der Vorbereitungsphase auf die anstehende Spielzeit absolvierte der SSV Merten ein nicht alltägliches Testspiel: Bei der zweiten Mannschaft des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam verlor das Team um Cheftrainer Bünyamin Kilic mit 2:4.

Dass der Amateurfußball auch bei solchen Highlights seine eigenen Gesetze diktiert, zeigte sich bereits vor der Abreise: Mit Hamza Salman, Farid Bacevac, Pascal Köpp, Gaspard Fehlinger, Bilal El Mourabiti und Luke Schäfer konnten sechs Spieler aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht freinehmen. Merten trat die Reise daher mit 18 Akteuren an.

Ungeachtet der personellen Voraussetzungen präsentierte sich der SSV Merten im ersten Durchgang taktisch geordnet und spielerisch mutig. Gegen die individuell hoch ausgebildete Mannschaft von Ajax-Trainer Carlos García hielten die Gäste auf Augenhöhe dagegen. Nach der Führung für die Amsterdamer durch Levi Acheampong (22.) schlug Merten zurück: In der 36. Spielminute verwandelte Winzent Suchanek einen Foulelfmeter zum 1:1-Pausenstand.

Zur zweiten Halbzeit vollzog das Trainerteam des SSV Merten sieben Wechsel und brachte Matthias Joaquin Bravo Pinto, Ilias-Zion Sereke, Abdul-Wahid Bancé, Enrique Pato Rivas, Samir Malaab, Abdenbi Oubelkhiri und Justin Krausa neu in die Partie. Durch die Rotationsmaßnahmen kam ein kleiner Bruch in das Spiel der Gäste. Jeshurun Simeon erzielte in der 50. Minute die erneute Führung für die Hausherren. In der Schlussphase schraubte Amsterdam das Ergebnis durch einen Treffer in der 75. Minute sowie dem 4:1 durch Damian van der Vaart (77.) in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Abdenbi Oubelkhiri, der in der 90. Minute erneut per Foulelfmeter auf 2:4 verkürzte.

Fokus auf Teambuilding und bleibende Eindrücke

Trotz der drei Gegentore nach dem Seitenwechsel überwogen im Lager des SSV Merten die positiven Erkenntnisse. „Ich bin heute sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft. Natürlich ärgern mich die drei Gegentore nach der Halbzeit, weil wir diese Situationen besser verteidigen können. Aber insgesamt haben die Jungs einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Gegen eine solche Mannschaft Fußball zu spielen, ist etwas Besonderes. Wir nehmen aus diesem Spiel sehr viel mit und fahren mit einem richtig guten Gefühl nach Hause“, zeigte sich Trainer Bünyamin Kilic nach dem Abpfiff zufrieden mit der Leistung.

Neben dem Sportlichen stand der Teambuilding-Gedanke im Zentrum des Ausflugs. Die Mannschaft war seit dem frühen Morgen unterwegs und sammelte Eindrücke auf der riesigen Stadionanlage und den Trainingsplätzen des Profiklubs, inklusive Treffen und Fotos mit den Ajax-Profis.

Der sportliche Leiter Sharifo Osman zog ebenfalls ein positives Resümee: „Das war heute ein gelungener Tag für die gesamte Mannschaft. Die Jungs haben sich diesen Tag durch ihre Leistungen und ihre Arbeit verdient. Solche Erlebnisse schweißen eine Mannschaft zusammen und sind für die Entwicklung enorm wichtig.“