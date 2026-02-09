SSV Merten machts zweistellig – FC Düren verliert ligainternes Duell

Fortuna Köln II schlägt Ligakonkurrenten 1. FC Düren mit 3:2

Die U23 des SC Fortuna Köln hat ein Testspiel gegen den Mittelrheinliga-Konkurrenten 1. FC Düren knapp mit 3:2 für sich entschieden. Auf dem Kunstrasenplatz am Jean-Löring-Sportpark entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Südstädter zweimal in Führung gingen.

Die Fortuna begann zielstrebig und kam Mitte der ersten Halbzeit zur Führung. Nach einem Foul an Salim Hadouchi zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, Gjorgji Antoski verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (25.). Düren ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam zehn Minuten später zurück. Nach einem Pass in die Tiefe umkurvte Malcom Scheibner Torhüter Lennart Stollenwerk und schob überlegt zum 1:1 (35.) ein.

Die Antwort der Kölner folgte prompt. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Antoski die Fortuna erneut in Führung. Nach einer Flanke von Jamal Issifou nahm er den Ball aus rund 14 Metern direkt und traf sehenswert in den Winkel zum 2:1 (38.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Der 1. FC Düren glich erneut aus, wenn auch unter Mithilfe der Fortuna. Stollenwerk kam bei einer Flanke nur mit den Fingerspitzen an den Ball, der anschließend auf den Rücken von Mustafa Özdemir tropfte und von dort ins eigene Tor sprang – 2:2 (56.).

In der Folge hatten die Gastgeber die große Chance, erneut in Führung zu gehen. Hadouchi holte seinen zweiten Foulelfmeter heraus, scheiterte diesmal aber selbst vom Punkt an Yannick Marko, der den Strafstoß stark parierte (71.).

Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, setzte die Fortuna den späten Schlusspunkt. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke von Salvatore Giambra landete der Ball bei Narius Mofa, der aus der Strafraumgrenze per Dropkick abzog und zum 3:2-Endstand (90.) traf.

SC Fortuna Köln II – 1. FC Düren 3:2

Schiedsrichter: Maurizio Häfele

Tore: 1:0 Gjorgji Antoski (25. Foulelfmeter), 1:1 Malcom Scheibner (35.), 2:1 Gjorgji Antoski (38.), 2:2 Mustafa Özdemir (56. Eigentor), 3:2 Narius Mofa (90.)

Besondere Vorkommnisse: Salim Hadouchi (SC Fortuna Köln II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick Marko (71.).