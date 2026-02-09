 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

SSV Merten machts zweistellig – FC Düren verliert ligainternes Duell

Die Testspiele der Mittelrheinligisten vom Wochenende

– Foto: Boris Hempel

Mit 13 Teams waren fast alle Mittelrheinligisten am Wochenende bei Testspielen aktiv – darunter auch ein ligainternes Duell.

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
1
1
Abpfiff

SSV Bornheim – TuS Chlodwig Zülpich 1896 1:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marvin Iskra (29.), 1:1 Marius Jennes (56.)

Gestern, 15:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln II
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
3
2
Abpfiff

Fortuna Köln II schlägt Ligakonkurrenten 1. FC Düren mit 3:2

Die U23 des SC Fortuna Köln hat ein Testspiel gegen den Mittelrheinliga-Konkurrenten 1. FC Düren knapp mit 3:2 für sich entschieden. Auf dem Kunstrasenplatz am Jean-Löring-Sportpark entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Südstädter zweimal in Führung gingen.

Die Fortuna begann zielstrebig und kam Mitte der ersten Halbzeit zur Führung. Nach einem Foul an Salim Hadouchi zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, Gjorgji Antoski verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (25.). Düren ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam zehn Minuten später zurück. Nach einem Pass in die Tiefe umkurvte Malcom Scheibner Torhüter Lennart Stollenwerk und schob überlegt zum 1:1 (35.) ein.

Die Antwort der Kölner folgte prompt. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Antoski die Fortuna erneut in Führung. Nach einer Flanke von Jamal Issifou nahm er den Ball aus rund 14 Metern direkt und traf sehenswert in den Winkel zum 2:1 (38.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Der 1. FC Düren glich erneut aus, wenn auch unter Mithilfe der Fortuna. Stollenwerk kam bei einer Flanke nur mit den Fingerspitzen an den Ball, der anschließend auf den Rücken von Mustafa Özdemir tropfte und von dort ins eigene Tor sprang – 2:2 (56.).

In der Folge hatten die Gastgeber die große Chance, erneut in Führung zu gehen. Hadouchi holte seinen zweiten Foulelfmeter heraus, scheiterte diesmal aber selbst vom Punkt an Yannick Marko, der den Strafstoß stark parierte (71.).

Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, setzte die Fortuna den späten Schlusspunkt. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke von Salvatore Giambra landete der Ball bei Narius Mofa, der aus der Strafraumgrenze per Dropkick abzog und zum 3:2-Endstand (90.) traf.

SC Fortuna Köln II – 1. FC Düren 3:2
Schiedsrichter: Maurizio Häfele
Tore: 1:0 Gjorgji Antoski (25. Foulelfmeter), 1:1 Malcom Scheibner (35.), 2:1 Gjorgji Antoski (38.), 2:2 Mustafa Özdemir (56. Eigentor), 3:2 Narius Mofa (90.)
Besondere Vorkommnisse: Salim Hadouchi (SC Fortuna Köln II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick Marko (71.).

Sa., 07.02.2026, 15:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
3
3
Abpfiff

SpVg Frechen 20 – TuS Erndtebrück 3:3
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)
Tore: 0:1 Lars Schardt (21.), 1:1 Leon Ruhrig (30.), 2:1 Patrick Friesdorf-Weber (58.), 3:1 Joel Plambeck (69.), 3:2 Elmin Heric (77. Foulelfmeter), 3:3 Elmin Heric (86.)

Sa., 07.02.2026, 15:30 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
4
2

FC Hennef 05 – FV Bonn-Endenich 4:2
Schiedsrichter: Simon Lögler - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Daniel Sopo (5.), 2:1 Daniel Sopo (15.), 1:1 (15.), 2:2 (22.), 3:2 Oshomah Ichue (29.), 4:2 Oshomah Ichue (47.)

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Merten
SSV MertenSSV Merten
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
10
2
Abpfiff

SSV Merten liefert im ersten Durchgang ab

Gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS Mondorf setzte sich der Tabellenfünfte der Mittelrheinliga mit 10:2 durch. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 6:0 entschieden, ehe sich nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild ergab.

Merten begann äußerst zielstrebig und ließ von Beginn an keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen. Hamza Salman eröffnete den Torreigen früh (5.), Winzent Suchanek (16.), Kenan Akalp (25.) und Michael Okoroafor (31., 42.) legten nach. Dazwischen verwandelte Gaspard Fehlinger einen Foulelfmeter zum 5:0 (35.). Die erste Halbzeit verlief nahezu perfekt .

Trainer Bünyamin Kilic zeigte sich entsprechend zufrieden: „Die erste Halbzeit war, wie ich mir das vorstelle, wie aus einem Guss.“ Mit der klaren Führung im Rücken wechselte der Mertener Coach zur Pause komplett durch.

Nach dem Seitenwechsel geriet die Ordnung jedoch zunächst verloren. Mondorf nutzte diese Phase und kam zwischenzeitlich auf 6:2 heran. Kilic räumte offen ein, dass ihm dieser Abschnitt deutlich weniger gefallen habe. „Die zweite Halbzeit hat mir nicht gefallen. Da lagen wir auch relativ schnell zurück“, erklärte er und ergänzte, dass seine Stimmung sich erst wieder besserte, als das Team die zweite Halbzeit noch drehte.

Denn Merten fand zurück in die Spur. Emirhan Özen (70., 79.), Shahin Biniazz (74.) und Pascal Köpp (83.) sorgten dafür, dass auch der zweite Durchgang mit 4:2 an den Oberligisten ging. „Gott sei Dank für die Jungs, sonst wäre ich extrem sauer gewesen, die in der zweiten Halbzeit reinkamen“, sagte Kilic deutlich.

Positiv wertete der Trainer, dass seine Mannschaft Moral bewies und die Kontrolle zurückerlangte. Gleichzeitig machte er klar, dass die Leistung nach der Pause nicht den eigenen Ansprüchen genügte. Zwar habe man „zwei relativ gleich starke Mannschaften in den Halbzeiten aufgeboten“, dennoch sei man überrascht gewesen, „dass die zweite Halbzeit von uns nicht so gut geführt wurde“. Genau darin liege aber auch eine wichtige Erkenntnis für die kommenden Wochen.

Unterm Strich überwog dennoch die Zufriedenheit. „Aber dann auch sehen, was in der ersten Halbzeit gut lief. Dementsprechend muss man trotzdem zufrieden sein. Gutes Ergebnis“, so Kilic.

Bis zum ersten Pflichtspiel bleiben dem SSV Merten nun noch zwei Wochen. In der kommenden Woche steht mit dem Test gegen TuS Koblenz die nächste Standortbestimmung an. „Dann hoffen wir, dass wir da auch nochmal einen Schritt weiter kommen und dann topfit ins erste Pflichtspiel nach Bornheim fahren – zum Derby“, blickte der Mertener Trainer voraus.

SSV Merten – TuS Mondorf 1920 10:2
SSV Merten: Pascal Geisler, Eliot Albert (46. Berat-Mehmet Kocatepe), Maximilian Decker, Jerome Propheter (46. Abdenbi Oubelkhiri), Mohamed Rabia (46. Pascal Köpp), Winzent Suchanek (65. Samir Malaab), Kenan Akalp (46. Sang-yoon Woo), Farid Bacevac, Hamza Salman (46. Shahin Biniazz), Michael Okoroafor (46. Bilal El Morabiti), Gaspard Fehlinger (46. Emirhan Özen) - Trainer: Bünyamin Kilic - Co-Trainer: Falk Bernard
TuS Mondorf 1920: - Trainer: Julian Fälber
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn)
Tore: 1:0 Hamza Salman (5.), 2:0 Winzent Suchanek (16.), 3:0 Kenan Akalp (25.), 4:0 Michael Okoroafor (31.), 5:0 Gaspard Fehlinger (35. Foulelfmeter), 6:0 Michael Okoroafor (42.), 7:2 Emirhan Özen (70.), 8:2 Shahin Biniazz (74.), 9:2 Emirhan Özen (79.), 10:2 Pascal Köpp (83.)

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
2
1
Abpfiff

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SV Eilendorf 2:1
Schiedsrichter: Oscar Menzel
Tore: 1:1 Justus Schulte

Gestern, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
3
0
Abpfiff

SV Eintracht Hohkeppel – SSV Homburg-Nümbrecht 3:0
Tore: 1:0 Ishak Adahchur (35.), 2:0 Arian Amyn (85.), 3:0 Denys Pinchuk (87.)

Gestern, 14:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
1
1
Abpfiff

Germania Teveren – FC Wegberg-Beeck 1:1
Tore: 1:0 Maximilian Wickum (73.), 1:1 Niklas Koppitz (81. Foulelfmeter)

Gestern, 14:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
0
7
Abpfiff

SC Fliesteden 1931 – VfL Vichttal 0:7
Tore: 0:1 Niklas Valerius (9.), 0:2 Niklas Valerius (26.), 0:3 Benyamin Malekzadeh (31.), 0:4 Dogukan Türkmen (53.), 0:5 Janes Pollmann (71.), 0:6 Jan-Henrik Rother (76.), 0:7 Janes Pollmann (78.)

Gestern, 14:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
Sportfreunde Düren
Sportfreunde DürenSF Düren
1
4
Abpfiff

SG Türkischer SV Düren – Sportfreunde Düren 1:4
Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Yasin Isildak (18.), 1:1 Marc Wollersheim (33.), 1:2 Marc Wollersheim (60.), 1:3 Inan Sengül (87.), 1:4 Hagen Blohm (90.)

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
FC Rot-Weiss Koblenz
FC Rot-Weiss KoblenzRW Koblenz
1
1

Siegburger SV 04 – FC Rot-Weiss Koblenz 1:1
Schiedsrichter: Marcus von Scheid (Bonn)
Tore: 0:1 Marco Müller (68.), 1:1 Yuta Sakamaki (73. Foulelfmeter)

Gestern, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
SSV Jan Wellem 05 Bergisch GladbachJan Wellem
4
0
Abpfiff

Die Gäste hielten im ersten Durchgang sehr gut mit und gestalteten die Partie lange offen. Der SV 09 zeigte sich jedoch effizient und ging in der 40. Minute in Führung: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Tristan Arndt den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Beginn an zu. In der 50. Minute erhöhte erneut Arndt auf 2:0, nachdem er sich über die linke Seite stark durchsetzte, nach innen zog und sauber abschloss. Mit zunehmender Spieldauer gewann der SV 09 weiter an Kontrolle. Nach vier Wechseln in der 60. Minute folgte nur wenige Augenblicke später das 3:0: Mimini bediente Arndt über links, dessen präzise Hereingabe Ole Tillmann im Zentrum konsequent verwertete. Den Schlusspunkt setzte Ervin Cindrak in der 86. Minute mit einem feinen Lupfer nach Zuspiel von Finn Stromberg zum 4:0-Endstand.

Eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, gut mitspielende Gäste und eine effektive Chancenverwertung bescherten dem SV 09 einen gelungenen Testspiel-Erfolg.

SV Bergisch Gladbach 09 – SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach 4:0
Tore: 1:0 Tristan Arndt (38. Foulelfmeter), 2:0 Tristan Arndt (49.), 3:0 Ole Tillmann (58.), 4:0 Ervin Cindrak (86.)