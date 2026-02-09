SSV Merten machts zweistellig – FC Düren verliert ligainternes Duell

Mit 13 Teams waren fast alle Mittelrheinligisten am Wochenende bei Testspielen aktiv – darunter auch ein ligainternes Duell.
SSV Bornheim – TuS Chlodwig Zülpich 1896 1:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marvin Iskra (29.), 1:1 Marius Jennes (56.)
Die U23 des SC Fortuna Köln hat ein Testspiel gegen den Mittelrheinliga-Konkurrenten 1. FC Düren knapp mit 3:2 für sich entschieden. Auf dem Kunstrasenplatz am Jean-Löring-Sportpark entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Südstädter zweimal in Führung gingen.
Die Fortuna begann zielstrebig und kam Mitte der ersten Halbzeit zur Führung. Nach einem Foul an Salim Hadouchi zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, Gjorgji Antoski verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (25.). Düren ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam zehn Minuten später zurück. Nach einem Pass in die Tiefe umkurvte Malcom Scheibner Torhüter Lennart Stollenwerk und schob überlegt zum 1:1 (35.) ein.
Die Antwort der Kölner folgte prompt. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Antoski die Fortuna erneut in Führung. Nach einer Flanke von Jamal Issifou nahm er den Ball aus rund 14 Metern direkt und traf sehenswert in den Winkel zum 2:1 (38.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Der 1. FC Düren glich erneut aus, wenn auch unter Mithilfe der Fortuna. Stollenwerk kam bei einer Flanke nur mit den Fingerspitzen an den Ball, der anschließend auf den Rücken von Mustafa Özdemir tropfte und von dort ins eigene Tor sprang – 2:2 (56.).
In der Folge hatten die Gastgeber die große Chance, erneut in Führung zu gehen. Hadouchi holte seinen zweiten Foulelfmeter heraus, scheiterte diesmal aber selbst vom Punkt an Yannick Marko, der den Strafstoß stark parierte (71.).
Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, setzte die Fortuna den späten Schlusspunkt. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke von Salvatore Giambra landete der Ball bei Narius Mofa, der aus der Strafraumgrenze per Dropkick abzog und zum 3:2-Endstand (90.) traf.
SC Fortuna Köln II – 1. FC Düren 3:2
Schiedsrichter: Maurizio Häfele
Tore: 1:0 Gjorgji Antoski (25. Foulelfmeter), 1:1 Malcom Scheibner (35.), 2:1 Gjorgji Antoski (38.), 2:2 Mustafa Özdemir (56. Eigentor), 3:2 Narius Mofa (90.)
Besondere Vorkommnisse: Salim Hadouchi (SC Fortuna Köln II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick Marko (71.).
SpVg Frechen 20 – TuS Erndtebrück 3:3
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)
Tore: 0:1 Lars Schardt (21.), 1:1 Leon Ruhrig (30.), 2:1 Patrick Friesdorf-Weber (58.), 3:1 Joel Plambeck (69.), 3:2 Elmin Heric (77. Foulelfmeter), 3:3 Elmin Heric (86.)
FC Hennef 05 – FV Bonn-Endenich 4:2
Schiedsrichter: Simon Lögler - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Daniel Sopo (5.), 2:1 Daniel Sopo (15.), 1:1 (15.), 2:2 (22.), 3:2 Oshomah Ichue (29.), 4:2 Oshomah Ichue (47.)
SSV Merten – TuS Mondorf 1920 10:2
SSV Merten: Pascal Geisler, Eliot Albert (46. Berat-Mehmet Kocatepe), Maximilian Decker, Jerome Propheter (46. Abdenbi Oubelkhiri), Mohamed Rabia (46. Pascal Köpp), Winzent Suchanek (65. Samir Malaab), Kenan Akalp (46. Sang-yoon Woo), Farid Bacevac, Hamza Salman (46. Shahin Biniazz), Michael Okoroafor (46. Bilal El Morabiti), Gaspard Fehlinger (46. Emirhan Özen) - Trainer: Bünyamin Kilic - Co-Trainer: Falk Bernard
TuS Mondorf 1920: - Trainer: Julian Fälber
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn)
Tore: 1:0 Hamza Salman (5.), 2:0 Winzent Suchanek (16.), 3:0 Kenan Akalp (25.), 4:0 Michael Okoroafor (31.), 5:0 Gaspard Fehlinger (35. Foulelfmeter), 6:0 Michael Okoroafor (42.), 7:2 Emirhan Özen (70.), 8:2 Shahin Biniazz (74.), 9:2 Emirhan Özen (79.), 10:2 Pascal Köpp (83.)
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SV Eilendorf 2:1
Schiedsrichter: Oscar Menzel
Tore: 1:1 Justus Schulte
SV Eintracht Hohkeppel – SSV Homburg-Nümbrecht 3:0
Tore: 1:0 Ishak Adahchur (35.), 2:0 Arian Amyn (85.), 3:0 Denys Pinchuk (87.)
Germania Teveren – FC Wegberg-Beeck 1:1
Tore: 1:0 Maximilian Wickum (73.), 1:1 Niklas Koppitz (81. Foulelfmeter)
SC Fliesteden 1931 – VfL Vichttal 0:7
Tore: 0:1 Niklas Valerius (9.), 0:2 Niklas Valerius (26.), 0:3 Benyamin Malekzadeh (31.), 0:4 Dogukan Türkmen (53.), 0:5 Janes Pollmann (71.), 0:6 Jan-Henrik Rother (76.), 0:7 Janes Pollmann (78.)
SG Türkischer SV Düren – Sportfreunde Düren 1:4
Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Yasin Isildak (18.), 1:1 Marc Wollersheim (33.), 1:2 Marc Wollersheim (60.), 1:3 Inan Sengül (87.), 1:4 Hagen Blohm (90.)
Siegburger SV 04 – FC Rot-Weiss Koblenz 1:1
Schiedsrichter: Marcus von Scheid (Bonn)
Tore: 0:1 Marco Müller (68.), 1:1 Yuta Sakamaki (73. Foulelfmeter)
Die Gäste hielten im ersten Durchgang sehr gut mit und gestalteten die Partie lange offen. Der SV 09 zeigte sich jedoch effizient und ging in der 40. Minute in Führung: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Tristan Arndt den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Beginn an zu. In der 50. Minute erhöhte erneut Arndt auf 2:0, nachdem er sich über die linke Seite stark durchsetzte, nach innen zog und sauber abschloss. Mit zunehmender Spieldauer gewann der SV 09 weiter an Kontrolle. Nach vier Wechseln in der 60. Minute folgte nur wenige Augenblicke später das 3:0: Mimini bediente Arndt über links, dessen präzise Hereingabe Ole Tillmann im Zentrum konsequent verwertete. Den Schlusspunkt setzte Ervin Cindrak in der 86. Minute mit einem feinen Lupfer nach Zuspiel von Finn Stromberg zum 4:0-Endstand.
Eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, gut mitspielende Gäste und eine effektive Chancenverwertung bescherten dem SV 09 einen gelungenen Testspiel-Erfolg.
SV Bergisch Gladbach 09 – SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach 4:0
Tore: 1:0 Tristan Arndt (38. Foulelfmeter), 2:0 Tristan Arndt (49.), 3:0 Ole Tillmann (58.), 4:0 Ervin Cindrak (86.)