SSV Merten entscheidet liga-internes Testspiel für sich 4:1-Sieg in Porz von red · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten hat seine starke Form in der Vorbereitung bestätigt und auch das zweite Testspiel binnen weniger Tage für sich entschieden. Beim Ligakonkurrenten SpVg Porz gewann der Tabellenfünfte der Mittelrheinliga am Dienstagabend mit 4:1 (3:0). Bereits Ende November hatte Merten das Ligahinspiel an gleicher Stelle mit 3:0 für sich entschieden. Das nächste Pflichtspielduell beider Teams steht am Pfingstmontag (25. Mai) an.

Früh stellte Merten die Weichen auf Sieg. Porz’ Eung-yu Kim lenkte den Ball bereits in der siebten Minute unglücklich ins eigene Tor. Der Favorit blieb tonangebend und erhöhte noch vor der Pause: Kenan Akalp traf in der 25. Minute, nur zwei Minuten später legte Abdenbi Oubelkhiri nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSV spielbestimmend, Rückkehrer Gaspard Fehlinger sorgte in der 53. Minute für das 4:0. Erst mit dem Schlusspfiff gelang Porz durch den Pechvogel vom 0:1 noch Ergebniskosmetik nach einem Freistoß.

Trotz des klaren Ergebnisses war Trainer Bünyamin Kilic nicht in allen Punkten zufrieden. „Das Gegentor ärgert mich maßlos, weil wir insgesamt kaum etwas zugelassen haben. Der Treffer fällt mit dem Schlusspfiff nach einem Freistoß – das ist unnötig“, sagte der Mertener Coach. Insgesamt habe seine Mannschaft defensiv aber sehr wenig angeboten. Offensiv hingegen sah Kilic viele positive Ansätze. „Wir haben vier sehr schön herausgespielte Tore erzielt“, erklärte er und verwies zudem auf eine weitere Großchance: „Dazu kam fast noch ein Treffer von der Mittellinie durch Hamza Salman. Der Torwart stand zu weit draußen, der Ball klatscht an die Latte.“ Dass am Ende „nur“ vier Treffer zu Buche standen, bleibt für den Trainer dennoch ein Thema: „Das bleibt unser Manko – ein leidiges Thema.“