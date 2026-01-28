SSV Merten entscheidet liga-internes Testspiel für sich

Der SSV Merten hat seine starke Form in der Vorbereitung bestätigt und auch das zweite Testspiel binnen weniger Tage für sich entschieden. Beim Ligakonkurrenten SpVg Porz gewann der Tabellenfünfte der Mittelrheinliga am Dienstagabend mit 4:1 (3:0). Bereits Ende November hatte Merten das Ligahinspiel an gleicher Stelle mit 3:0 für sich entschieden. Das nächste Pflichtspielduell beider Teams steht am Pfingstmontag (25. Mai) an.
Früh stellte Merten die Weichen auf Sieg. Porz’ Eung-yu Kim lenkte den Ball bereits in der siebten Minute unglücklich ins eigene Tor. Der Favorit blieb tonangebend und erhöhte noch vor der Pause: Kenan Akalp traf in der 25. Minute, nur zwei Minuten später legte Abdenbi Oubelkhiri nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSV spielbestimmend, Rückkehrer Gaspard Fehlinger sorgte in der 53. Minute für das 4:0. Erst mit dem Schlusspfiff gelang Porz durch den Pechvogel vom 0:1 noch Ergebniskosmetik nach einem Freistoß.
Trotz des klaren Ergebnisses war Trainer Bünyamin Kilic nicht in allen Punkten zufrieden. „Das Gegentor ärgert mich maßlos, weil wir insgesamt kaum etwas zugelassen haben. Der Treffer fällt mit dem Schlusspfiff nach einem Freistoß – das ist unnötig“, sagte der Mertener Coach. Insgesamt habe seine Mannschaft defensiv aber sehr wenig angeboten.
Offensiv hingegen sah Kilic viele positive Ansätze. „Wir haben vier sehr schön herausgespielte Tore erzielt“, erklärte er und verwies zudem auf eine weitere Großchance: „Dazu kam fast noch ein Treffer von der Mittellinie durch Hamza Salman. Der Torwart stand zu weit draußen, der Ball klatscht an die Latte.“ Dass am Ende „nur“ vier Treffer zu Buche standen, bleibt für den Trainer dennoch ein Thema: „Das bleibt unser Manko – ein leidiges Thema.“
Inhaltlich unterschied Kilic klar zwischen den beiden Halbzeiten. Während sich seine Mannschaft vor der Pause vor allem auf Umschaltmomente konzentriert und viele Zweikämpfe in der eigenen Hälfte gewonnen habe, sei es nach dem 3:0 einfacher geworden. Mit mehr Ballbesitz habe man phasenweise gut kombiniert, aber auch Entscheidungen getroffen, „die nicht optimal waren“. Trotz des erneuten Sieges gebe es daher weiterhin Luft nach oben.
Positiv hob Kilic den körperlichen Zustand seines Teams hervor. Die Spieler machten einen fitten Eindruck, was aktuell Priorität habe. Gleichzeitig mahnte er mit Blick auf die kommenden Wochen zur Vorsicht und sprach von einer sauberen Belastungssteuerung, um muskulären Problemen vorzubeugen – gerade bei Akteuren, die in der Hinrunde verletzt waren oder längere Pausen hatten. Diese wolle man behutsam wieder auf ein gutes Niveau bringen.
Dass Merten trotz kompletter Rotation im Vergleich zum Test in Hilden bereits zur Pause 3:0 führte und auch die vielen Wechsel nach dem Seitenwechsel keinen Bruch ins Spiel brachten, wertete der Trainer als weiteres gutes Zeichen. Seine Mannschaft sei dominant aufgetreten, genau das wolle er sehen. Die Spieler zeigten sich „gallig und gierig“, Ballverluste gehörten dazu. Entscheidend sei, ans Limit zu gehen.
Der nächste Test steht am Sonntag um 14:00 Uhr an. Dann erwartet man den Bezirksliga-Zweiten Hilal-Maroc Bergheim.