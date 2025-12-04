SSV Merten empfängt Teutonia Weiden: Neuer Trainer, neue Unbekannte

Der SSV Merten steht vor einer Aufgabe, die durch den Zeitpunkt heikler geworden ist, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt. Die Mannschaft von Bünyamin Kilic hat sich nach drei sieglosen Partien durch das 3:0 in Porz eindrucksvoll zurückgemeldet und rangiert mit nun 23 Punkten auf Platz fünf. Gegner Teutonia Weiden dagegen befindet sich mitten im Abstiegsstrudel – und mitten im Umbruch: Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Hennef musste Trainer Sawwas Panagiotidis gehen, der bisherige U18-Coach des 1. FC Düren Ercüment Dönmez übernimmt gemeinsam mit Co-Trainer Frank Kohl.
Kilic beschreibt den Porz-Sieg als dringend benötigten Auftrieb: „Nach drei Spielen ohne Sieg war das 3:0 in Porz für uns ein echter Befreiungsschlag.“ Man habe gespürt, dass der Kader wieder breiter geworden sei, was dem Spiel sichtbar gutgetan habe.
Der 38-Jährige erklärt weiter, dass die personellen Signale auch für das Weiden-Spiel positiv seien. Samir Malaab ist nach seiner Meniskus-OP wieder im Training, Kenan Akalp steht ebenfalls zur Verfügung und könnte in den letzten zwei Hinrundenpartien eine Rolle spielen.
Allerdings macht der Wechsel auf der Gästebank die Vorbereitung nicht einfacher. Kilic sagt: „Der Trainerwechsel macht die Vorbereitung schwieriger, weil wir unseren Matchplan nun anpassen müssen – ein Vorteil ist das sicher nicht.“ Er betont gleichzeitig, dass Weiden trotz der Tabellensituation individuell gut besetzt sei. Er hebt hervor, dass Spieler wie Kühnel, Pacolli, Tuncer sowie die Gediktas- und Kilic-Brüder in der Vorsaison bereits zu den Stützen der Mannschaft gehört hätten und reichlich Ligaerfahrung mitbrächten.
Trotzdem ist sein Anspruch eindeutig: „Wir spielen zu Hause und wollen mit einem Sieg unseren Platz in den Top fünf festigen.“
Bei Teutonia Weiden sorgt der Trainerwechsel naturgemäß für frische Energie. Sportchef Keskin Kilic findet zunächst bemerkenswert warme Worte über seinen Namensvetter auf der Gegenseite: „Der Name Kilic ist bei den Türken zwar weit verbreitet, doch Bünyamin fällt durch seine Persönlichkeit absolut heraus – ein herzlicher, engagierter und ehrgeiziger Mensch.“
Er würdigt den Mertener Trainer ausdrücklich: „Man sieht ja, wohin er den SSV Merten geführt hat – für mich gehört er in der Mittelrheinliga ganz klar zu den besten Trainern.“
Die Stimmung im Team sei trotz der Lage weiterhin positiv. „Wir lassen die Köpfe nicht hängen, werden alles geben und wollen selbstverständlich die drei Punkte mitnehmen“, betont er. Man hoffe, so der sportliche Leiter, dass diesmal auch „das nötige Quäntchen Glück“ auf eigener Seite liege und die Mannschaft einen starken Auftritt hinlege. Gut für Weiden: Haydar Kilic ist nach Gelbsperre zurück.
Während Merten die Chance hat, sich im oberen Bereich festzusetzen, steht Weiden vor einem Restart unter Trainer Ercüment Dönmez. Für Merten spricht die Formkurve, für Weiden die Hoffnung auf den berühmten „Trainereffekt“.