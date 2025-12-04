Abdenbi Oubelkhiri und der SSV Merten peilen die nächsten drei Punkte an. – Foto: Boris Hempel

SSV Merten empfängt Teutonia Weiden: Neuer Trainer, neue Unbekannte Nach dem 3:0-Befreiungsschlag von Porz will Merten zu Hause nachlegen. Weiden kommt mit neuem Trainer

Der SSV Merten steht vor einer Aufgabe, die durch den Zeitpunkt heikler geworden ist, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt. Die Mannschaft von Bünyamin Kilic hat sich nach drei sieglosen Partien durch das 3:0 in Porz eindrucksvoll zurückgemeldet und rangiert mit nun 23 Punkten auf Platz fünf. Gegner Teutonia Weiden dagegen befindet sich mitten im Abstiegsstrudel – und mitten im Umbruch: Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Hennef musste Trainer Sawwas Panagiotidis gehen, der bisherige U18-Coach des 1. FC Düren Ercüment Dönmez übernimmt gemeinsam mit Co-Trainer Frank Kohl.

Merten hat personell wieder Luft – und Selbstvertrauen Kilic beschreibt den Porz-Sieg als dringend benötigten Auftrieb: „Nach drei Spielen ohne Sieg war das 3:0 in Porz für uns ein echter Befreiungsschlag.“ Man habe gespürt, dass der Kader wieder breiter geworden sei, was dem Spiel sichtbar gutgetan habe.

Der 38-Jährige erklärt weiter, dass die personellen Signale auch für das Weiden-Spiel positiv seien. Samir Malaab ist nach seiner Meniskus-OP wieder im Training, Kenan Akalp steht ebenfalls zur Verfügung und könnte in den letzten zwei Hinrundenpartien eine Rolle spielen. Allerdings macht der Wechsel auf der Gästebank die Vorbereitung nicht einfacher. Kilic sagt: „Der Trainerwechsel macht die Vorbereitung schwieriger, weil wir unseren Matchplan nun anpassen müssen – ein Vorteil ist das sicher nicht.“ Er betont gleichzeitig, dass Weiden trotz der Tabellensituation individuell gut besetzt sei. Er hebt hervor, dass Spieler wie Kühnel, Pacolli, Tuncer sowie die Gediktas- und Kilic-Brüder in der Vorsaison bereits zu den Stützen der Mannschaft gehört hätten und reichlich Ligaerfahrung mitbrächten.