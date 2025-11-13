SSV Merten empfängt Deuker-Elf: „Der größere Druck liegt bei Wegberg“

Gleich zwei Mannschaften kommen mit breiter Brust – aber völlig unterschiedlichen Geschichten – in dieses Duell. Merten trotzt seit Wochen einer Personalnot, die in der Liga ihresgleichen sucht, zeigt dabei aber eine bemerkenswerte Widerstandskraft. Wegberg-Beeck dagegen findet unter Albert Deuker genau zur richtigen Zeit in die Spur und reist mit vier ungeschlagenen Spielen im Gepäck an.

Das Rückspiel der Vorsaison dürfte den Mertenern noch in bester Erinnerung sein: Im Juni feierte die Mannschaft von Bünyamin Kilic einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Beeck. Doch diesmal sind die Vorzeichen andere.

Für Mertens Trainer steht das kommende Heimspiel unter besonderen Vorzeichen: „Nach dem Punktgewinn beim Tabellenführer in Bergisch Gladbach und dem guten Gefühl, dort etwas mitgenommen zu haben, wollen wir am Sonntag zu Hause gegen Wegberg-Beeck unbedingt nachlegen. Nicht, weil wir vom Aufstieg sprechen – sondern weil wir erfolgreich sein und oben dranbleiben möchten.“

Kilic sieht den Druck klar auf Seiten des Gegners: „Der Verein hat den Aufstieg ganz offen als Ziel ausgegeben, und die Mannschaft hat definitiv die Qualität, den Sprung zurück in die Regionalliga zu schaffen. Die letzten vier Spiele sind sie ungeschlagen, unter dem neuen Trainer merkt man deutlich, dass sich die Abläufe gefestigt haben.“

Der Blick zurück auf das letzte Aufeinandertreffen weckt zwar gute Erinnerungen, ist für Kilic aber kein Maßstab: „Wir erinnern uns gerne an den 4:1-Heimsieg im letzten Saisonspiel der vergangenen Spielzeit. Aber die Voraussetzungen sind diesmal komplett andere. Trotz Vizemeisterschaft und der aktuellen Tabelle ist Wegberg für mich der klare Favorit – schon allein wegen unserer unverändert angespannten Personalsituation.“

„Bei zehn fitten Feldspielern sind einem irgendwann die Hände gebunden“

Wie groß die Belastung derzeit ist, wird in Kilics Worten deutlich: „In Bergisch Gladbach mussten wir Kapitän Jerome Propheter zur Pause rausnehmen und den einzigen fitten Spieler von der Bank bringen, der kein Innenverteidiger, sondern Stürmer ist. Das war suboptimal und hat uns gezwungen, den Plan B komplett umzuschreiben. Ehrlich gesagt: Bei zehn fitten Feldspielern sind einem irgendwann die Hände gebunden.“

Dennoch beeindruckt ihn der Charakter seines Teams. „Es ist keineswegs selbstverständlich welche Punkteausbeute wir in dieser Phase geholt haben. Keine andere Mannschaft der Liga kann auf 13 Feldspieler verzichten. Wir hatten vier verletzte Spieler auf der Bank, darunter einen mit einer frischen Gehirnerschütterung, der sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Das spricht für eine außergewöhnliche Mentalität.“

Trainiert wird in dieser Woche auf dem neuen Rasenplatz. „Mir hat gefallen, wie die Jungs auf Naturrasen arbeiten – dort kommen die Grundtugenden, die man braucht, um Spiele zu gewinnen, einfach besser zur Geltung“, sagt Kilic.

Personell bleibt die Lage angespannt. „Definitiv ausfallen werden Winzent Suchanek, Farid Bacevac, Dennis Eck, Samir Malaab, Shahin Biniaz und Kenan Akalp. Bei Jerome Propheter, Mo Rabia, Ricardo Retterath und Hamza Salman sehe ich jeweils 50-Prozent-Chancen. Dafür sind Monir Hassan, Bilal El Morabiti und Max Decker wieder Optionen.“

Deuker: „Wir stellen uns dieser Herausforderung“

Wegbergs Trainer Albert Deuker, der sein Team inzwischen stabilisiert hat, weiß um die Schwere der Aufgabe: „Merten kann mit Akustik und Wind sehr viel Power entwickeln. Mit Propheter & Co. sind sie zudem sehr kompakt und haben vorne auch noch gute Individualisten.“

Seine Mannschaft soll dem Druck mit Disziplin und Fokus begegnen: „Wir stellen uns dieser Herausforderung und werden uns respektvoll und akribisch vorbereiten.“