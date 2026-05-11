SSV Merten: Benidir und Aydin verstärken Kilic-Team zur neuen Saison Bisheriger Co-Trainer Falk Bernard verabschiedet sich von Andreas Santner · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Noureddine Benidir (li.) und Burak Aydin (re.) stoßen zum Trainerteam des SSV Merten hinzu, – Foto: Verein

Der SSV Merten rüstet auch auf der Trainerbank nach. Während die Mannschaft von Bünyamin Kilic nach dem 4:1-Erfolg gegen den Tabellenführer sportlich ein Ausrufezeichen gesetzt hat, herrscht nun auch für die kommende Spielzeit 2026/27 Klarheit. Mit Noureddine Benidir und Burak Aydin stoßen zwei neue Co-Trainer zum Stab des aktuellen Tabellenvierten der Mittelrheinliga.

Cheftrainer Bünyamin Kilic, der seit 2023 im Amt ist und den Verein im vergangenen Jahr zur Vizemeisterschaft führte, bekommt zur neuen Saison zwei junge und ambitionierte Assistenten zur Seite gestellt. Mit dem 30-jährigen Noureddine Benidir kehrt ein bekanntes Gesicht an die Seite von Kilic zurück. Beide arbeiteten bereits in der Saison 2022/23 beim VfL Alfter erfolgreich zusammen. Aktuell ist Benidir noch als Co-Trainer beim Landesligisten SSV Homburg-Nümbrecht unter Marcus Voike aktiv. Der sportliche Leiter Sharifo Osmaan zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Mit Nouri bekommen wir einen engagierten und fachlich starken Co-Trainer, der unsere Philosophie kennt und perfekt ins Team passt.“

Osmaan: "Eine starke Persönlichkeit" Zweiter Neuzugang im Bunde ist der 36-jährige Burak Aydin. Er wechselt vom Nachbarn SSV Bornheim nach Merten. Aydin, der im Besitz der B-Lizenz ist, war in Bornheim unter anderem als Co-Trainer der U19 sowie als Cheftrainer im Jugendbereich tätig und gehörte zuletzt zum Trainerstab der ersten Mannschaft. Osmaan sieht in ihm eine ideale Ergänzung: „Burak ist ein Mehrwert und zudem eine starke Persönlichkeit, die hervorragend zu unserem Weg passt. Er wird sich schnell an die neue Umgebung anpassen und mit uns den nächsten Schritt machen. Ich freue mich, dass er den Weg mit uns geht.“

Falk Bernard (li.) verabschiedet sich nach drei Jahren vom SSV Merten. – Foto: Boris Hempel