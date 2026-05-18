SSV Merten: Abdul-Wahid Bance kommt für die Defensive

Hier noch Gegner, bald Teamkameraden: Abdul-Wahid Bance (li.) wechselt vom FC Hennef zum SSV Merten. – Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten bastelt weiter am Gesicht der Mannschaft für die neue Spielzeit 2026/27. Wie der aktuelle Tabellenfünfte der Mittelrheinliga vermeldete, wechselt Defensivakteur Abdul-Wahid Bance im Sommer an die Wallrafstraße und wird künftig in der MerKur Arena auflaufen. Damit schließt sich ein echter Junge aus der Region dem SSV an.

Der gebürtige Bonner bringt trotz seines jungen Alters von 22 Jahren bereits eine Vita mit, die sich sehen lassen kann. In seiner fußballerischen Ausbildung durchlief der Rechtsfuß zunächst die renommierte Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen, ehe er zum SC Fortuna Köln wechselte. Bei den Südstädtern sammelte er im Anschluss wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich, wobei er auf 38 Einsätze in der Mittelrheinliga sowie sechs Partien in der Regionalliga kam.

Osmaan: "Sportlich wie menschlich hervorragend"

Zuletzt stand Bance beim Ligakonkurrenten FC Hennef 05 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit war der Abwehrspieler allerdings vom Pech verfolgt: Aufgrund von Verletzungen reichte es für ihn bisher nur zu 15 Partien, in denen er einen Treffer erzielen konnte. Beim SSV Merten will der talentierte Defensivspieler nun wieder voll angreifen.