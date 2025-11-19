SSV Mellingen: Punktgewinn durch eine Mentalitätsleistung

Das Spiel nahm bereits in der frühen Phase ordentlich Fahrt auf und es entwickelte sich ein gutes Spiel auf beiden Seiten des Balls. Die erste Torannäherung hatte Tonndorf durch Möhwald. Auch wir kamen das erste Mal in die Nähe des Tores durch Lennox und Maxi. Nach einer knappen Viertelstunde gingen die Tonndorfer in Führung. Wir packten in der Defensive nicht ordentlich zu und Niklas Steinmetz erzielte sehenswert das 1:0. Fortan entwickelte sich ein sehr offenes Spiel und wir hatten durch Max Schöbel und Nils Haage toll heraus gespielte Chancen zum Ausgleich, scheiterten jedoch an Fabian Kellner oder setzten den Ball knapp daneben.

Nach der Pause brauchten beide Mannschaften ein paar Minuten, um wieder ins Spiel kommen. Die Hausherren bestraften durch Hendrik Menge einen kapitalen Bock in unserer Abwehr zum 2:0. Wir gaben nicht auf und suchten weiter geduldig unsere Chancen. Doch immer wieder vereitelten der starke Fabian Kellner oder eine eng stehende Tonndorfer Defensive unsere Bemühungen. Auch Nils konnte sich auszeichnen. Einen guten Abschluss von Luis Menge kratzte er stark unten aus dem Eck und hielt uns im Spiel. In der 84. Minute setzte sich David Stricker bis auf die Grundlinie durch und flankte ins Zentrum. Dort köpfte Max Schöbel zum Anschlusstreffer ein. Nun lautete die Devise „Alles oder nichts“ und wir warfen alles nach Vorne. Und tatsächlich sollten wir noch eine Chance erhalten. Ein Schuss von Luka Kadierka wurde durch den Arm eines Tonndorfers abgeblockt und wir bekamen einen Strafstoß. Tilo Schuchert trat an und erlöste uns mit dem verdienten 2:2 in der Nachspielzeit! Nach dem Spiel war die Freude sehr groß. Ein Punktgewinn, welcher sich wie ein Sieg anfühlt!

Herzlichen Dank gilt an unsere tollen Fans für die grandiose Atmossphäre und Anfeuern bis zur letzten Sekunde! 💙💛