SSV Mellingen: Hart erkämpfter Auswärtssieg

– Foto: SSV Mellingen

Nachdem man in der Vorwoche einen souveränen 4:2-Heimsieg gegen Großobringen gefeiert hat, konnten wir am Sonntag drei Punkte aus Zottelstedt entführen. Das Spiel hatte eine kuriose Anfangsphase. Wir bekamen früh im Spiel einen Elfmeter zugesprochen, den Tilo Schuchert über den Querbalken setzte. Kurz darauf rannte ein Zottelstedter Spieler Moritz Schmidt im Tor um und Tobias Haase drückte den Ball über die Linie. Maximal bitter. Doch was folgte, war eine engagierte Leistung. Die 1:0 Führung der Gastgeber egalisierte Haage nach klasse Einzelaktion und Querpass von Johann Kratzer . Auf dem Nassen war es mitunter schwer gut getimete Pässe zu spielen oder saubere Ballannahmen zu zeigen. Viel lief über unsere linke Seite mit Marc Reimann, Jones Adomat, und Johann Kratzer, die immer wieder für gute Aktionen sorgten. In einem Spiel auf Augenhöhe gab es wenig Torchancen, dafür viele Zweikämpfe, gute Offensivspielzüge bis zum Sechzehner und geblockte Abschlüsse. Die besseren Möglichkeiten hatte die Hausherren, doch wir verteidigten konsequent.



Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich ausgeglichen und nach knapp einer Stunde gingen wir in Führung. Lennox Dölz verwandelte einen Freistoß aus ca. 25 Metern zur 1:2 Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Während wir durch Jones Adomat Louis Reichenbach und Nils Haage die Vorentscheidung auf dem Fuß hatten, erspielten sich Zottelstedt sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch unsere Defensivabteilung verteidigte leidenschaftlich und auch Moritz Schmidt im Tor kratze mehrmals die Bälle raus. Erst kurz vor Schluss hieß es Jubel, Freude und Durchatmen. Nach einer Hereingabe von Chris Rücker gab es erneut Strafstoß für uns. Diesmal trat Marc Reimann an und erzielte die wichtige 1:3 Führung. Zottelstedt machte es nochmal spannend. Ein Freistoß bekamen wir nicht aus der Gefahrenzone geklärt und Tobias Haase verkürzte auf 2:3. Dabei blieb es und wir nehmen drei ganz wichtige Punkte mit nach Mellingen! 💙💛