SSV Mellingen: Hallenkreismeisterschaft Zwischenrunde

Totgeglaubte leben länger! Mit einem starken Comeback lösen wir das Finalticket! ⚽️ In Bad Sulza trafen wir in der Zwischenrunde auf unsere Kreisligagegner Tonndorf 1. und Zottelstedt 1., Blau-Weiß Stadilm 1. aus der Kreisliga Süd und Blau-Weiß Schmiedehausen 1. Gegen den Titelverteidiger Tonndorf gingen wir etwas unglücklich 0:2 in Rückstand und konnten nur noch auf 1:2 durch Lennox Dölz verkürzen. Im zweiten Match gegen Schmiedehausen gingen wir mit einem sauber gespielten Angriff durch Lennox Dölz mit 1:0 und Führung, doch ein wuchtiger Freistoß und ein Abwehrpatzer ließen uns wieder ohne Punkte vom Platz gehen. Mit dem Rücken zur Wand legten wir den Schalter um und ging es im dritten Spiel gegen Zottelstedt. Defensiv sicherer und offensiv cleverer belohnten wir uns mit einem 1:0 Sieg, durch Tor Luka Kadierka, und hielten unsere Möglichkeiten zum Weiterkommen am Leben. Die vorherigen Ergebnisse spielten uns in die Karten, sodass wir letzten Spiel gegen Stadtilm, mit einem Sieg, noch das Finale erreichen konnten. In einem umkämpften Spiel legten wir nochmal alles, was wir hatten, rein. Es stand wieder die Null und kurz vor Schluss brachte uns Tilo Schuchert in Front.