SSV Mellingen: Geglückter Saisonstart

Nach fünf Wochen intensiver Vorbereitung unter dem Spieler-/Interimsdou Michael Spörl und Christian Rücker wollten wir einen optimalen Start ins neue Jahr hinlegen und das hieß: Heimsieg. Zudem hatte man noch etwas aus der Vorsaison gut zu machen, als man eine 4:2 Führung in den letzten Minuten herschenkte. Die Zuschauer auf der Burg erlebten ein hart umkämpftes Spiel. Die Wärme der letzten Tage hinterließ auf dem Rasen ihre Spuren, sodass auf harten Geläuf viele Bälle nicht kontolliert werden konnten und es viele Fehler auf beiden Seiten gab. Eine disziplinierte Abwehrleistung von uns, gepaart mit eigener Ideenlosigkeit, kamen die Gäste zu keiner nennenswerten Torchance im ersten Durchgang. Leider spiegelte sich das auch bei uns. Die wenig gut gespielten Angriffe auf Christian Rücker und Johann Kratzer endeten durch Annahmefehler und machten eine gute Chance zunichte. Erst zwei Standards vor der Pause brachten wieder Gefahr und schließlich war es Max Schöbel, der kurz vor der Pause das wichtige 1:0 erzielte.

Nach der Halbzeit drehte das Spiel ein wenig, blieb allerdings weiter hart umkämpft. Die Gäste waren nun die leicht aktivere Mannschaft und kamen zu zwei hochkarätigen Chancen. Einmal verzog der Legefelder Angreifer den Ball über die Latte und einmal war Appelstiel zur Stelle. Die Partie blieb weiter hitzig und wir konnten nicht mehr für Entlastung sorgen, doch unsere mehr als solide Defensive hielt den Angriffsbemühungen der Gäste weiter stand.

So fahren wir am Ende die ersten drei Punkte ein und haken das Spiel unter der Kategorie dreckiger Arbeitssieg ab. An dieser Stelle gute Besserung an Fabi, der mit einer Gehirnerschütterung den Platz verlassen musste. Danke an die viele Fans für eure Unterstützung! 💙💛