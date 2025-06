SSV Mellingen: Ein Blau-Gelbes Herz geht neue Wege

Noch keine 20 vorne stehen, aber dafür 62 Spiele, 16 Tore, 20 Assists, Teil des Mannschaftsrats, Vorstandmitglied, Vizekapitän und den gesamten Nachwuchs bei Blau-Gelb verbracht. Mit Nico Thümmel verlieren wir einen waschechten Mellinger Jungen mit dem Herz am rechten Fleck. Spielerisch und menschlich hast du dich binnen kurzer Zeit auf und neben dem Platz zu einem echten Leader entwickelt. Wir haben gehofft, dass der Tag X und du den Schritt in eine höhere Spielklasse wagst, noch in weiter Ferne ist. Aber nun ist er da und so sehr du uns fehlen wirst, umso mehr gönnen wir dir alle, dass du dich mit deiner Liebe zum Fußball und unermüdlichen Ehrgeiz, beim SC 1903 Weimar auf dem Lindenberg durchbeißt! Man bekommt vielleicht den Jungen aus Blau-Gelb, aber niemals Blau-Gelb aus den Jungen! Danke für alles Nico Thümmel! 💙💛