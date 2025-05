SSV Mellingen: Derbysieg gegen den Pokalfinalisten

Wir legten einen starken Beginn hin, setzten die Gäste bereits früh unter Druck. Mit solidem Spielaufbau kombinierten wir uns immer wieder in die gegnerische Hälfte. Am Ende konnten wir jedoch kein Kapital draus schlagen, da der letzte Ball nicht sauber gespielt wurde, wir den richtigen Abspielmoment verpassten oder Joris Hartung im Tor der Gäste aufmerksam mitspielte. Nach einer halben Stunde belohnten wir uns, für den bis dato starken Auftritt. Jason Poser zeigte nach einem Handspiel im Strafraum auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Max Schöbel platziert zum 1:0. Die Gäste schlugen allerdings noch vor der Pause zurück. Nach einem Ballverlust in der Defensive und behäbigen Verteidigen unsererseits erzielte Stefan Schwerdfeger das 1:1.

In der zweiten Halbzeit zeigten wir zwei Gesichter. Spielten wir am Anfang weiterhin einen guten Ball, so verloren unsere Aktionen im Laufe des Spiels an Gefahr und wir schafften es selten, Torgefahr auszustrahlen. Die beste Chance hatte Max Schöbel nach einem toll gespielten Angriff. Sein Schuss ging jedoch über das Gehäuse. Aber Großschwabhausen wurde stärker und die beste Möglichkeit zur Gästeführung hatte Karsten Meyer, doch Nils Schachtschabel hielt überragend im 1-gegen-1. Am Ende gelang uns doch noch der Lucky Punch. Nach einer Ecke von Nico Thümmel konnte Max Schöbel sein Kopfball nicht geklärt werden und nach viel Ping Pong und Gestocher erzielte Jonas Adomat das erlösende 2:1! In der Nachspielzeit hätte Johann Kratzer noch auf 3:1 erhöhen können, scheiterte aber am starken Joris Hartung.

Mit drei Punkten gehen wir aus dem letzten Heimspiel und starten in die Apoldaer Wochen, wo zwei schwere Auswärtsspiel beim BSC Apolda und VfB Apolda 2. auf uns warten. Danke an unsere Zuschauer für eine tolle Kulisse und das Jahr! 💙💛