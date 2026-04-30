SSV Mellingen: Derbysieg auf der Burg

Derbysieg auf der Burg. Gegen Kromsdorf feiern wir den dritten Sieg in Folge und bestätigen unseren Aufwärtstrend! Die ersten gespielten Minuten gehörten unseren Gästen, die sofort im Spiel waren. Wir verschliefen die Anfangsphase, doch Kromsdorf nutzte dies nicht aus. Mitte der ersten Halbzeit belohnten wir uns endlich und auch verdient. Einen tollen Steilpass von Lennox Dölz vollstreckte Tilo Schuchert zum 1:0. Marc Reimann baute die Führung auf 2:0 mit einem gefühlvollen Freistoß aus. Kurz vor der Pause übersah der Unparteiische, ebenso sein Assistent, dass das Spielgerät außerhalb des Feldes war und es einen Einwurf für uns hätte geben müssen. Wir hörten auf zu spielen, Kromsdorf machte weiter und nach einer Hereingabe von links, verkürzte Yves Metzeroth auf 2:1. Es sollte die einzige Unaufmerksamkeit unserer Defensive sein, die eine sehr solide Leistung zeigte.

Nach dem Seitenwechsel hatten wir das Spiel weiterhin im Griff. Die Gäste wurde vor allem durch Standards gefährlich. Nach einem Freistoß der Gäste lag der Ball in unserem Tor, doch die Fahne des Assistenten ging hoch. Abseits. Wir verpassten es frühzeitig den Sack zuzumachen. Chancen waren da, doch die tief stehenden Gegner machten uns das Leben schwer, Lücken zu finden. Erst in der 90. Minute fiel die Vorentscheidung. Tilo Schuchert bekam in Getümmel den Ball vor die Füße und legte ihn am Keeper vorbei. In der Nachspielzeit bekamen wir noch einen Elfmeter zugesprochen. Marc Reimann trat an, doch sein platzierter Schuss wurde von Nicolas Scharf stark pariert. Danke an unsere Zuschauer für die tolle Unterstützung! 💙💛

Mit den Siegen der letzten Wochen verschaffen wir uns Luft zu den unteren Rängen und werden die Kreisligapartien der kommenden Woche, zu unserem spielfreien Wochenende, aufmerksam verfolgen!