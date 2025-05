SSV Mellingen: Befreiungsschlag nach drei Pleiten

Befreiungsschlag nach drei Pleiten. Gegen Moorental stoßen wir den Bock um und holen einen wichtigen Heimdreier! Waren die ersten Minuten noch sehr ausgegleichen und recht behäbig von beiden Seiten, so entwickelt sich das Spiel ab der 20. Minute nach und nach in unsere Richtung. Wir hatten viele Freiheiten in der eigenen Hälfte und konnten ruhig und geduldig hinten raus spielen. Auch Gelegenheiten zur Führung gab es auf Mellinger Seite: Fabi rutsche am zweiten Pfosten knapp vorbei, Luka Kadierka scheiterte am Torhüter der Gäste oder beim letzten Pass fehlte die Konzentration und Genauigkeit. Erst in Minute 37 konnten wir die Führung erzielen. Eine Hereingabe von Lennox Dölz verwertete Johann Kratzer zum 1:0. Damit ging es auch in die Pause.

Nach minimalen unkonzentrierten Start kamen wir wieder in den Rhythmus. Nico Thümmel schickte Fabian Kalemba in die Tiefe, der Luka Kadierka im Rückraum zum 2:0 bediente. Das anschließende 3:0 war fast eine Blaupause des vorherigen Tores. Fabian Kalemba tankte sich wieder zur Grundlinie durch, doch diesmal fand der Christian Rücker am zweiten Pfosten. Das vierte Tor erzielte David Stricker per mustergültigen Kopfball nach Ecke von Nico Thümmel. Auch danach waren noch genug Situationen für Tore da. Leon Guerra, Luka Kadierka, David Stricker, Moritz Schmidt und Maxi Schöbel hätten das Ergebnis gut und gerne noch erhöhen können. Die Gäste kamen in den letzten Minuten zu ihren ersten Torchancen. Nils Schtschabel bügelte einen Ballverlust im Zentrum mit einer starken Parade aus und einmal klatschte ein 25 Freistoß der Moorentaler an den Außenposten! Wir holen drei wichtige Punkte für den Kopf, die Tabelle, sowie in Vorbereitung auf das Derby kommende Woche gegen Magdala!