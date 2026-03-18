SSV Mellingen 2: Nachholer gewonnen

Hinrundenabschluss geglückt. In Schmiedehausen holen wir die ersten drei Punkte im Kalenderjahr 2026. Mit voller Kapelle bestritten wir die längste Auswärtsfahrt der Liga. Und wir erwischten auch gleich einen Auftakt nach Maß. In der 8. Minute erzielte Friedrich Kratzer nach langem Ball von Pascal Schmidt die frühe Führung für uns. In Folge kamen wir zwar in die Nähe vom Gästetor, doch große Chancen blieben aus. Aber nutze Schmiedehausen ihre erste Gelegenheit und erzielte den 1:1 Ausgleich. Vor der Pause bot sich eine weitere Riesenchance für uns. Nach Foulspiel gab es einen Elfmeter für uns. Rene Lewin trat an, doch der Torhüter war in der richtigen Ecke und hielt den Ball. So ging es mit dem 1:1 in die Halbzeit.

Mit Tim Jäpel und Marcel Hufeld kamen zwei frische Offensivkräfte, die für neuen Schwung sorgten und es folgte eine sehr solide Leistung, offensiv wie defensiv in Durchgang Nummer 2. Da passte es es wunderbar ins Bild, dass Friedrich Kratzer erneut sein Torriecher unter Beweis stellte und für uns das verdiente 1:2 nach knapp einer Stunde erzielte. Nicht nur einen wichtigen Dreier konnten wir feiern. Unsere zwei Neuanmeldungen im Winter Marlon Knorr und Malte Benecke feierten ihr Pflichtspieldebüt im Blau-Gelben Dress. Ein großen Dank gilt in den mitgereisten Zuschauern, die den langen Weg auf sich genommen haben. Danke für eure Unterstützung! 💙💛