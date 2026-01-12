SSV Mellingen 2+++ Hallenkreismeisterschaft +++

Hallenkreismeisterschaft +++ Zur kalten Jahreszeit rollt der Ball anders. Am Samstag ging es für unsere zweite Mannschaft bei der Hallenkreismeisterschaft auf das Apoldaer Parkett. Die Gegner hießen: FSV Zottelstedt 1., SG Apolda 2., TSV Kromsdorf 1., Blau-Weiß Schmiedehausen

1. Im ersten Spiel des Nachmittags trafen wir auf Zottelstedt und mussten uns 1:5 geschlagen geben. Danach folgte ein respektabler Auftritt und wir trotzten Kromsdorf durch ein 0:0, ein Punkt ab. Das dritte Spiel ging unglücklich 0:2 gegen den Lokalmatador aus Apolda verloren, ehe wir im letzten Spiel von Schmiedehausen eine 0:5 Niederlage hinnehmen mussten.

Damit kommen unsere Kicker leider nicht über die Vorrunde hinaus. Dennoch zeigten wir gute Ansätze und verkauften uns phasenweise besser, als die Ergebnisse spiegeln. 💙💛