Ligabericht
Jannis Halfmann (r.) und der SSV Medenbach feiern in der Fußball-Kreisoberliga West den ersten Saisonsieg gegen den SSV Frohnhausen. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
SSV Medenbach feiert nach Rückstand ersten Saisonsieg

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West lässt sich der SSV Medenbach auch von einem Rückstand nicht beirren. Den Schlusspunkt gegen den SSV Frohnhausen setzt ein ganz junger Akteur +++

Breitscheid-Medenbach. Der SSV Medenbach hat in der Fußball-Kreisoberliga West vor heimischer Kulisse mit einem 3:1 (2:1) gegen Frohnhausen den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Hausherren starteten direkt engagiert und erspielten sich reichlich Chancen zur Führung. Stattdessen trafen aber die Gäste nach einer halben Stunde durch Tom Rossmann (30.) aus heiterem Himmel.

