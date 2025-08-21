SSV Medenbach feiert nach Rückstand ersten Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breitscheid-Medenbach. Der SSV Medenbach hat in der Fußball-Kreisoberliga West vor heimischer Kulisse mit einem 3:1 (2:1) gegen Frohnhausen den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Hausherren starteten direkt engagiert und erspielten sich reichlich Chancen zur Führung. Stattdessen trafen aber die Gäste nach einer halben Stunde durch Tom Rossmann (30.) aus heiterem Himmel.