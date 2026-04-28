SSV Lützenkirchen und Genclerbirligi Opladen - Turbulentes Derby Das torreiche Kreisliga-A-Derby zwischen dem SSV Lützenkirchen und Genclerbirligi Opladen hatte alles – nur keinen Sieger: Beide Teams trennten sich mit 4:4 (3:1). Der wilde Schlagabtausch könnte für Opladen im Aufstiegsrennen noch schwer wiegen. von RP / Luca Sekula · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der SSV Lützenkirchen hat ein 4:4 in einer hitzigen Partie erreicht. – Foto: Tobias Jakobs

Aus Sicht der Opladener Gäste begann die Partie denkbar ungünstig. Früh geriet Genclerbirligi Opladen durch einen verwandelten Foulelfmeter (9.) von Marcel Maier und einen direkten Freistoß des Stürmers (25.) in Rückstand. Zwar folgte die passende Reaktion, als Maurice Staffa zum zwischenzeitlichen 1:2 für den SSV Lützenkirchen traf (31.), doch insgesamt verlor die Mannschaft danach den Zugriff.

„Die erste Halbzeit haben wir wirklich brutal verschlafen. Wir hatten uns viel vorgenommen, es aber nicht geschafft auf den Platz zu bringen“, bilanzierte Spieler und Co-Trainer Mustafa Uzun offen. Lützenkirchen nutzte die Schwächephase eiskalt aus, kurz vor der Pause fiel sogar noch das 3:1 durch Maximilian Geyer (43.). Opladen wirkte in dieser Phase ungeordnet, ließ Kompaktheit und Konsequenz vermissen. Opladen nach der Pause wie ausgewechselt Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Genclerbirligi übernahm im zweiten Durchgang zunehmend die Spielkontrolle. „Die Ansprache des Trainers in der Halbzeit hat direkt gefruchtet. Die zweite Halbzeit war dann ein ganz anderes Gesicht von uns“, so Uzun. Der Anschlusstreffer zum 3:2 durch Mustafa Uzun selbst (58.) leitete eine druckvolle Phase ein. Mehrfach bot sich die Gelegenheit zum Ausgleich – gleich dreimal vergaben die Gäste aussichtsreiche Eins-gegen-eins-Situationen. Stattdessen schlug Lützenkirchen erneut zu und stellte auf 4:2, wieder durch Maier (68.).