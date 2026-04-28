SSV Lützenkirchen und Genclerbirligi Opladen - Turbulentes Derby

Aus Sicht der Opladener Gäste begann die Partie denkbar ungünstig. Früh geriet Genclerbirligi Opladen durch einen verwandelten Foulelfmeter (9.) von Marcel Maier und einen direkten Freistoß des Stürmers (25.) in Rückstand. Zwar folgte die passende Reaktion, als Maurice Staffa zum zwischenzeitlichen 1:2 für den SSV Lützenkirchen traf (31.), doch insgesamt verlor die Mannschaft danach den Zugriff.
„Die erste Halbzeit haben wir wirklich brutal verschlafen. Wir hatten uns viel vorgenommen, es aber nicht geschafft auf den Platz zu bringen“, bilanzierte Spieler und Co-Trainer Mustafa Uzun offen. Lützenkirchen nutzte die Schwächephase eiskalt aus, kurz vor der Pause fiel sogar noch das 3:1 durch Maximilian Geyer (43.). Opladen wirkte in dieser Phase ungeordnet, ließ Kompaktheit und Konsequenz vermissen.
Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Genclerbirligi übernahm im zweiten Durchgang zunehmend die Spielkontrolle. „Die Ansprache des Trainers in der Halbzeit hat direkt gefruchtet. Die zweite Halbzeit war dann ein ganz anderes Gesicht von uns“, so Uzun. Der Anschlusstreffer zum 3:2 durch Mustafa Uzun selbst (58.) leitete eine druckvolle Phase ein. Mehrfach bot sich die Gelegenheit zum Ausgleich – gleich dreimal vergaben die Gäste aussichtsreiche Eins-gegen-eins-Situationen. Stattdessen schlug Lützenkirchen erneut zu und stellte auf 4:2, wieder durch Maier (68.).
Doch auch davon ließ sich Opladen nicht entmutigen. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Hasan Aydin verkürzte in der 75. Minute auf 4:3, ehe Yücel Balyemez in der 85. Minute den Ausgleich erzielte. „Hinten raus nach dem Ausgleich sind wir noch angelaufen und hätten den Sieg aus meiner Sicht sogar verdient gehabt, aber wir dürfen uns über das Unentschieden auch nicht beschweren“, sagte Uzun.
So bleibt am Ende ein Punkt – und das Gefühl, zwei verloren zu haben. Besonders bitter: Im parallelen Aufstiegsrennen ließ Konkurrent Ayyildiz Remscheid ebenfalls Punkte liegen, sodass Opladen die Chance verpasste, Boden gutzumachen. Nach 27 von 32 Spieltagen steht Genclerbirligi mit 59 Punkten auf Rang drei und 135:53 Toren. Tabellenführer SSV Bergisch Born liegt drei Punkte voraus, hat jedoch das vermeintlich leichtere Restprogramm. Zudem rangiert Ayyildiz Remscheid mit einem Spiel mehr knapp vor Opladen – das direkte Duell Ende Mai könnte zur Vorentscheidung werden.
„Leider sind wir jetzt auf Schützenhilfe anderer Mannschaften angewiesen. Aber wir werden in den letzten fünf Spielen weiter alles geben, um unser Soll zu erfüllen, den Rest können wir nicht mehr beeinflussen“, betonte Mustafa Uzun.