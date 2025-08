SSV Lützenkirchen: Ein Sportverein für die ganze Familie

Der Kunstrasen auf dem Sportplatz des SSV ist ein Schmuckstück – keine Frage. An diesem Spätnachmittag hat eine der Jugendmannschaften ein Trainingsspiel. Müller schaut dem engagierten Treiben gern zu. Die meisten Menschen in Lützenkirchen verbinden den Verein in erster Linie mit dem König Fußball. Dass das so ist, findet der 41-Jährige einerseits schade, doch stört es ihn nicht. Rund die Hälfte aller Beteiligter des Klubs sind in der Fußball-Abteilung organisiert. So wäre eine zweite Spielfläche auf dem durch den Verein von der Stadt gepachtetem Grundstück nötig – und die gäbe es sogar: Unterhalb des 2010 eröffneten Kunstrasenplatzes liegt der alte Ascheplatz, der inzwischen von Grün überwachsen ist.

Förderungen fehlen

Aufgrund der Haushaltslage – und da es derzeit laut Müller keine entsprechenden Förderprogramme des Landes oder Bundes gibt – ist an einen Umbau derzeit nicht zu denken. Zwar gründete sich vor gut einem Jahr ein Förderverein, doch die nötige Investitions-Summe von rund 600.000 Euro ist hoch. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, sagt Müller. Dass sich Leverkusen gern als Sportstadt inszeniert, entspräche nur bedingt der Wahrheit, so der SSV-Chef weiter. „Ich würde mir wünschen, dass der Wert von Sport von der Politik mehr gesehen wird“, betont er.

Ein Beispiel für seinen Ärger ist demnach die Flutlichtanlage. Die läuft noch mit veralteten Röhren, so dass bei 26.000 Kilowattstunden jährlich enorme Kosten auf den Klub zukommen. Gewiss bemühten sich die Mitarbeiter des zuständigen Sportparks, sagt der Vorsitznde, doch seit fast drei Jahren warteten die Vereinsmitglieder auf den Wechsel zu LED.

Verantwortung wächst

Die wachsende Mitgliederzahl bringt also nicht nur Freude, sondern auch mehr Verantwortung. Neben dem Platzproblem sei die Suche nach ehrenamtlichen Übungsleitern etwa im Fußball, Volleyball oder für die Seniorenbewegungsangebote die wohl größte Schwierigkeit. „Man muss gezielt nach ihnen suchen, und die Leute müssen lange überzeugt werden“, sagt Müller über die Freiwilligen-Suche. Gerade im Fußball verzeichnet der Verein hierbei Erfolge, indem er Eltern sowie ältere Jugendspieler an die Ämter heranführt. Ben Hawighorst, ehemaliger SSV-Spieler und derzeit Kapitän der U19 von Bayer 04, trainiert als Co-Trainer eine C-Jugend des Klubs.

Trotz der nunmehr 1302 Mitglieder will der SSV Lützenkirchen versuchen, seine familiäre Atmosphäre zu behalten. „Wir sind ein Breitensportverein für die ganze Familie“, beschreibt Müller. In naher Zukunft, 2027, steht das 100-jährige Jubiläum des Klubs an. Erste Planungen für die Feierlichkeiten laufen. Dazu wollen die Lützenkirchener Sportler den möglichen Ausbau des Ascheplatzes vorantreiben und einen weiteren dauerhaft zugänglichen Bolzplatz auf dem Gelände bauen. Aufgrund von Schutzverordnungen gestaltet sich dieses Vorhaben aber schwierig. Daneben will sich der Verein weitergehend in der Dorfgemeinschaft engagieren.