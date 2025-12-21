 2025-12-17T10:26:01.779Z

Lüttingens Kunstrasen im Fokus.
Lüttingens Kunstrasen im Fokus. – Foto: Ulrich Laakmann

SSV Lüttingen stellt sich gegen Forderung der Stadt

Die Stadt Xanten möchte, dass sich der SSV Rheintreu Lüttingen mit 15 Prozent an den Kosten der Kunstrasen-Sanierung beteiligt. Das lehnen die Mitglieder ab. Was sonst noch auf der Jahreshauptversammlung Thema war.

Natürlich wurde auf der Jahreshauptversammlung des SSV Rheintreu Lüttingen über den kleinen und großen Kunstrasen gesprochen. Beide Spielfelder müssen dringend saniert werden. Darin sind sich Stadt- und Klubspitze einig. Es steht aber noch die Frage im Raum, ob sich der SSV mit 15 Prozent an den Kosten beteiligt. Auf dem Treffen im Sportheim stimmten die Mitglieder dagegen. Sie schlossen aber eine finanzielle Beteiligung des Vereins nicht gänzlich aus.

