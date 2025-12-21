SSV Lüttingen stellt sich gegen Forderung der Stadt

Wahlen Tobias Paaßen, der 2. Vorsitzende, wurde für zwei Jahre wiedergewählt. Er teilte auf der Versammlung mit, dass sich der Jugendfußballvorstand kürzlich neu aufgestellt habe. Dem Team gehören Paaßen, Rafael Gold sowie Dieter Cao an. Es werden noch Mitglieder gesucht, die das Trio unterstützen wollen.



Mitgliederzahlen Die Mitgliederentwicklung sei positiv, wie der Vorsitzende Georg van Schyndel sagte. Aktuell gebe es 760 Mitglieder (etwa 50 mehr als Ende 2024), die sich auf die Abteilungen Fußball und Breitensport aufteilten. 230 vereinseigene Kinder und Jugendliche treten vors runde Leder – unter anderem als Jugendspielgemeinschaft mit Viktoria Birten und dem TuS Xanten. Es gibt 43 Betreuer und Trainer.