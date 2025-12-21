Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lüttingens Kunstrasen im Fokus. – Foto: Ulrich Laakmann
SSV Lüttingen stellt sich gegen Forderung der Stadt
Die Stadt Xanten möchte, dass sich der SSV Rheintreu Lüttingen mit 15 Prozent an den Kosten der Kunstrasen-Sanierung beteiligt. Das lehnen die Mitglieder ab. Was sonst noch auf der Jahreshauptversammlung Thema war.
Natürlich wurde auf der Jahreshauptversammlung des SSV Rheintreu Lüttingen über den kleinen und großen Kunstrasen gesprochen. Beide Spielfelder müssen dringend saniert werden. Darin sind sich Stadt- und Klubspitze einig. Es steht aber noch die Frage im Raum, ob sich der SSV mit 15 Prozent an den Kosten beteiligt. Auf dem Treffen im Sportheim stimmten die Mitglieder dagegen. Sie schlossen aber eine finanzielle Beteiligung des Vereins nicht gänzlich aus.