 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SSV Lüttingen schlägt TV Asberg und verliert drei Spieler

Kreisliga A Moers: SV Budberg II gewinnt Topspiel-Fernduell, TV Asberg verliert gegen SSV Lüttingen, Samet Altun trifft vierfach für ESV Hohenbudberg, torreiche Spiele bei Rumelner TV und Concordia Rheinberg.

von André Nückel · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Lüttingen schlägt Asberg, auch Meerfeld jubelt.
Lüttingen schlägt Asberg, auch Meerfeld jubelt. – Foto: Adrian Schlüter

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 24 in der Kreisliga A Moers: Während TV Asberg im Topspiel gegen den SSV Lüttingen stolpert, übernimmt der SV Budberg II die Kontrolle an der Spitze. Zudem sorgt Samet Altun mit vier Treffern für die nächste Gala des ESV Hohenbudberg.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
4
0
Abpfiff
+Video

Der SV Menzelen hat sich mit 4:0 gegen den VfL Rheinhausen durchgesetzt und damit den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld gehalten. Bereits in der Anfangsphase brachte Robin Brüggen die Gastgeber in Führung (4.), die damit früh die Kontrolle übernahmen. Zwar bot sich Brüggen später die Chance, per Foulelfmeter zu erhöhen, doch er scheiterte am Torwart (23.). Im weiteren Verlauf blieb die Partie lange offen, ehe Menzelen in der Schlussphase nachlegte. Zunächst erhöhte Mario Alkämper (76.), während die Gäste kurz zuvor nach Gelb-Rot gegen Niklas Stoll in Unterzahl geraten waren. In den letzten Minuten bauten Luca Terfloth (89.) und Nick Kuhlmann (90.+6) den Vorsprung weiter aus, sodass der Sieg letztlich deutlich ausfiel.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
3
1
Abpfiff

Der SV Schwafheim gewann gegen den FC Viktoria Alpen mit 3:1 und festigte damit Rang sechs. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Danilo Gazija die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), doch Niklas Welzbacher glich noch vor dem Seitenwechsel aus (45.). Nach der Pause ging Schwafheim erneut in Führung, diesmal durch ein Eigentor von Welzbacher (51.). In der Folge blieb es bei der knappen Führung, ehe Noah Schlebusch in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1).

Gestern, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
1
0
Der FC Moers-Meerfeld setzte sich mit 1:0 gegen SV Sonsbeck II durch. Die Entscheidung fiel durch einen Foulelfmeter von Dustin Eichholz (68.), nachdem sich zuvor lange Zeit eine ausgeglichene Partie entwickelt hatte. Meerfeld stellt zumindest den Anschluss zum GSV Moers II wieder her.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
2
1
Abpfiff

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen setzte sich mit 2:1 gegen GSV Moers II durch. Nach dem frühen Rückstand durch Daniel Glen (10.) glich Shawn Rume (37.) aus, ehe Dion Marinus Werft (59.) die Partie zugunsten der Gastgeber entschied. Für die Gäste vergab Naim Aziz Hajjaoui zudem einen Foulelfmeter (41.), was sich beim Stand von 1:1 als Schlüsselszene erwies.

Gestern, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
5
0
Abpfiff

Der ESV Hohenbudberg ließ dem Büdericher SV beim 5:0 keine Chance. Nach dem frühen Treffer von Julian Thiel (5.) übernahm Samet Altun das Spielgeschehen und erzielte gleich vier Treffer (33., 46., 62., 75.). Damit steht Altun nun bei 46 Saisontoren und jagt weiterhin den Rekord: Es fehlen noch fünf Tore, um mit Felix Terlinden (51 Tore für Borussia Veen 2022/23) gleichzuziehen.

Gestern, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
7
3
Abpfiff

Der Rumelner TV gewann mit 7:3 gegen SV Millingen und bestätigte seine Offensivstärke. Yannick Alexander Saunus traf für die Gäste doppelt, während Rumeln die Partie über weite Strecken kontrollierte und insgesamt sieben Treffer erzielte. Besonders in der zweiten Halbzeit setzten sich die Gastgeber klar ab.

Gestern, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
8
1
Abpfiff

Mit einem 8:1 gegen SV Schwafheim II feierte Concordia Rheinberg einen der deutlichsten Siege des Spieltags. Jonas Baumbach ragte mit drei Treffern heraus, während auch Kevin Röös doppelt traf. Die Gäste kamen lediglich durch Niklas Klaffki zum Ehrentreffer, konnten die Dominanz der Gastgeber jedoch nicht bremsen.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
2
3
Abpfiff
+Video

Im Spitzenspiel unterlag der TV Asberg dem SSV Lüttingen mit 2:3 und verpasste es, an Budberg II dranzubleiben. Malte Peters (41., 78.) und Lars van Schyndel (54.) sorgten für die entscheidenden Treffer der Gäste, während Junior Holzum und Justin Gellert für Asberg trafen. Durch die Niederlage rutscht Asberg erneut zurück.

Update: Der SSV Lüttingen muss nach diesem Coup auf die beiden rot-gesperrten Nicolas Mayer und Luca Wiens verzichten, zudem verletzte sich Max Stapelmann und musste in der Folge ins Krankenhaus.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
0
4
Abpfiff

Der SV Budberg II gewann beim FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II deutlich mit 4:0 und nutzte den Patzer von Asberg. Benedikt Franke avancierte mit einem Dreierpack (16., 56., 73.) zum Matchwinner, während Kai-Niklas Jahn zwischenzeitlich erhöhte (42.). Damit baut Budberg den Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte aus.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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