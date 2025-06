SSV Lüttingen rockt die A-Liga und ist hungrig

Der SSV Lüttingen hat in der Kreisliga A eine bemerkenswerte Runde gespielt. Platz zwei hinter dem Aufsteiger aus Homberg bedeutet die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Die Duisburger sammelten nur vier Punkte mehr. Wie Erfolgstrainer Mirko Poplawski auf die erfolgreiche Saison des Vize-Meisters zurückblickt, was im nächsten Jahr möglich sein kann und welche drei höherklassigen Neuzugänge schon feststehen.

In Lüttingen herrscht derzeit Feierlaune – nicht nur wegen der sportlichen Erfolge. Am Donnerstagabend schoss Torwart Lasse Manten beim Königsschießen der St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft den Holzvogel von der Stange, ausgerechnet im Duell mit seinem Vater Michael. Nun ist der Keeper nicht mehr nur die Nummer eins im Tor, sondern auch im gesamten Fischerdorf. „Eine coole Geschichte“, findet sein Trainer Mirko Poplawski, dessen Team sich am Sonntag mit einem 5:3-Auswärtssieg bei der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen als Vizemeister in die Sommerpause der Kreisliga A verabschiedete.