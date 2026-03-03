SSV Lüttingen: Kunstrasen-Projekt nimmt Fahrt auf Innerhalb von sechs Wochen soll in Lüttingen der grüne Teppich auf den beiden Spielfeldern ausgetauscht werden. Wohin die Fußballer während der Bauphase umziehen und welcher Trainer zu den Fischerdörflern zurückkehrt. von René Putjus · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Beim SSV Lüttingen gibt es neuen Kunstrasen. – Foto: Ulrich Laakmann

Seit rund 15 Jahren spielen die Fußballer des SSV Rheintreu Lüttingen nicht mehr auf Asche, sondern auf Kunstrasen. Und seit längerem steht fest, dass der alte Teppich hinüber ist und ausgetauscht werden muss. Dafür haben die Xantener Politik und Verwaltung grünes Licht gegeben. Zudem bekommen das kleine und große Spielfeld eine moderne Beleuchtung. Jetzt ist klar, wann die Sanierungsarbeiten auf der Lüttinger Sportanlage beginnen.

Der Zeitplan Los geht’s am Dienstag, 12. Mai, wie Bürgermeister Rafael Zur auf Nachfrage mitteilte. Rund sechs Wochen kann dann beim SSV kein Fußball gespielt werden. Am Dienstag, 23. Juni, soll das Projekt beendet sein. Die Ausschreibung wird die Stadt voraussichtlich am 16. März veröffentlichen, die Auftragsvergabe ist auf Anfang Mai 2026 terminiert. Zunächst wird die Flutlichtanlage modernisiert, dann der alte Kunstrasen abgetragen. Strahler im Flutlicht werden auch getauscht - gegen LEDs Die Details Die insgesamt zehn Flutlichtmasten bleiben stehen, wie SSV-Vorstandsmitglied Mirko Poplawski sagt. Er werden lediglich die Strahler ausgetauscht. Zur: „Es wird eine energieeffizient LED-Technik verbaut.“ Die Lichtleistung kann angepasst werden. Von „hundert Prozent bei Spielmodus auf 80 oder 60 Prozent für den Trainingsbetrieb“, weiß Poplawski.

Vor dem Kunstrasen-Austausch wird die elastische Tragschicht begutachtet und gegebenenfalls Ausbesserungen von Fehlstellen vorgenommen. Welche Firma den grünen Teppich verlegt und welche Kunstrasen-Variante Verein sowie Stadt favorisieren, steht noch nicht fest. 2010 hatte Polytan aus dem bayerischen Burgheim fürs Projekt in Lüttingen den Zuschlag bekommen. Die Kosten „Die Baukosten inklusive der Planungskosten belaufen sich auf circa 450.000 Euro“, so Zur. Wie hoch der Anteil des SSV Rheintreu Lüttingen ist, ist weiter unklar. „Da laufen noch die politischen Diskussionen“, sagt Poplawski. Stand jetzt, liegt der finanzielle Beitrag, den der Klub leisten muss, bei maximal 15 Prozent.