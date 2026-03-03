SSV Lüttingen: Kunstrasen-Projekt nimmt Fahrt auf

Seit rund 15 Jahren spielen die Fußballer des SSV Rheintreu Lüttingen nicht mehr auf Asche, sondern auf Kunstrasen. Und seit längerem steht fest, dass der alte Teppich hinüber ist und ausgetauscht werden muss. Dafür haben die Xantener Politik und Verwaltung grünes Licht gegeben. Zudem bekommen das kleine und große Spielfeld eine moderne Beleuchtung. Jetzt ist klar, wann die Sanierungsarbeiten auf der Lüttinger Sportanlage beginnen.
Der Zeitplan Los geht’s am Dienstag, 12. Mai, wie Bürgermeister Rafael Zur auf Nachfrage mitteilte. Rund sechs Wochen kann dann beim SSV kein Fußball gespielt werden. Am Dienstag, 23. Juni, soll das Projekt beendet sein. Die Ausschreibung wird die Stadt voraussichtlich am 16. März veröffentlichen, die Auftragsvergabe ist auf Anfang Mai 2026 terminiert. Zunächst wird die Flutlichtanlage modernisiert, dann der alte Kunstrasen abgetragen.
Die Details Die insgesamt zehn Flutlichtmasten bleiben stehen, wie SSV-Vorstandsmitglied Mirko Poplawski sagt. Er werden lediglich die Strahler ausgetauscht. Zur: „Es wird eine energieeffizient LED-Technik verbaut.“ Die Lichtleistung kann angepasst werden. Von „hundert Prozent bei Spielmodus auf 80 oder 60 Prozent für den Trainingsbetrieb“, weiß Poplawski.
Vor dem Kunstrasen-Austausch wird die elastische Tragschicht begutachtet und gegebenenfalls Ausbesserungen von Fehlstellen vorgenommen. Welche Firma den grünen Teppich verlegt und welche Kunstrasen-Variante Verein sowie Stadt favorisieren, steht noch nicht fest. 2010 hatte Polytan aus dem bayerischen Burgheim fürs Projekt in Lüttingen den Zuschlag bekommen.
Die Kosten „Die Baukosten inklusive der Planungskosten belaufen sich auf circa 450.000 Euro“, so Zur. Wie hoch der Anteil des SSV Rheintreu Lüttingen ist, ist weiter unklar. „Da laufen noch die politischen Diskussionen“, sagt Poplawski. Stand jetzt, liegt der finanzielle Beitrag, den der Klub leisten muss, bei maximal 15 Prozent.
Nachbarschaftshilfe Während der Bauzeit können die Senioren-Mannschaften auf dem Naturrasen der DJK Eintracht Wardt trainieren und spielen. Ob auch das letzte Saison-Heimduell der Lüttinger A-Liga-Fußballer am 31. Mai gegen den Büdericher SV dort stattfindet, ist noch nicht abschließend geklärt. Mirko Poplawski: „Dickes Dankeschön an die DJK Wardt fürs Entgegenkommen. Das ist nicht selbstverständlich.“
Trainerteam Mirko Poplawski, der neben seiner Tätigkeit im Vorstand auch die erste Männer-Mannschaft trainiert, hat Unterstützung bekommen. Lüttingens Ex-Coach Thilo Munkes ist zurück im Fischerdorf-Klub. Er wird bis Saisonende die Aufgaben des Co-Trainers übernehmen. Für die Rückrunde ist Nico Scholten als Torwarttrainer dazugestoßen.
Derweil ist offen, ob Poplawski dem SSV auch in der neuen Spielzeit als Chefcoach zur Verfügung steht: „Bis spätestens Ende März werde ich den Vorstandskollegen meine Entscheidung mitteilen.“
Spitzenteams Die Männer- und Frauen-Mannschaften des SSV gehören auf Kreisebene zu den Spitzenteams. Die Elf von Mirko Poplawski liegt in der A-Liga auf Rang drei. Die Frauen spielen in der Kreisliga, Gruppe 5, um die Meisterschaft mit.