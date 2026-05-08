SSV Lüttingen kann Platz 1 wieder verlieren: Budberg II klarer Favorit

Der SV Budberg II kann wieder Tabellenführer werden. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 31 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden. Der GSV Moers II empfängt den Büdericher SV.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers II Büdericher SV BüdericherSV 15:30 PUSH

Spieltext GSV Moers II - BüdericherSV

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr SV Budberg SV Budberg II SV Millingen SV Millingen 13:00 live PUSH

Spieltext SV Budberg II - SV Millingen

Spieltext FC Alpen - FC Meerfeld

Spieltext VfL R´hausen - C. Rheinberg

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen Rumelner TV Rumelner TV 15:30 live PUSH

Spieltext SV Menzelen - Rumelner TV

Spieltext Schwafheim - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim



33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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