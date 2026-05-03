SSV Lüttingen ist Tabellenführer, TV Asberg patzt

SSV Lüttingen hat sich durchgesetzt! – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In der Kreisliga A Moers am 30. Spieltag nutzt SSV Lüttingen seine Chance und springt an die Spitze, nachdem TV Asberg bei FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II patzt und SV Budberg II spielfrei bleibt. Siege von ESV Hohenbudberg, VfL Rheinhausen und Büdericher SV sorgen zudem für Bewegung im Tableau.

Ganz lange passierte am Donnerstagabend nichts vor den Toren im Duell des Sechsten Rumelner TV mit dem Neunten VfL Rheinhausen - bis zur 90. Minute. Da gingen die Gäste dann dank eines Eigentores in Führung, und dabei sollte es noch nicht einmal bleiben. Denn in der siebten Minute der Nachspielzeit machte Denny Schumann daraus dann noch einem 2:0-Erfolg der Gäste, die damit die Chance wahren, in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen.

Büdericher SV dreht die Partie spät und belohnt sich für eine engagierte Schlussphase. Nach der Führung durch Richard Zeiger glich Sascha Ströter zunächst aus, ehe er in der Nachspielzeit auch den Siegtreffer erzielte. Büderich sammelt damit wichtige Punkte und festigt seine Position im Mittelfeld, Sonsbeck verpasst einen möglichen Befreiungsschlag.

GSV Moers II nutzt seine Chancen konsequent und fährt bei SV Millingen einen klaren Auswärtssieg ein. Nach der Führung durch Samer Al Jajaeh übernahm Naim Aziz Hajjaoui mit einem Dreierpack die Hauptrolle, darunter ein Treffer vom Punkt. Moers II verbessert sich damit leicht im unteren Bereich, Millingen bleibt in schwieriger Lage.

TV Asberg lässt im Titelrennen wichtige Punkte liegen. Zwar brachte Junior Holzum die Gäste in Führung, doch der Ausgleich fiel noch im weiteren Verlauf der Partie. Asberg verpasst damit die Rückkehr an die Spitze, während Neukirchen-Vluyn seine stabile Rolle im oberen Tabellendrittel bestätigt.

Zwischen SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und SV Schwafheim entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Aktionen. Lars Dickmann brachte die Gäste in Führung, ehe Felix Dressler den Ausgleich erzielte. Die Schlussphase wurde durch eine Rote Karte gegen Dominik Sommer geprägt. Schwafheim hält damit seine Position im oberen Mittelfeld, Rheurdt-Schaephuysen bleibt dahinter im breiten Mittelfeldfeld verankert.

ESV Hohenbudberg zeigt eine kontrollierte Leistung und setzt sich verdient gegen SV Menzelen durch. Julian Thiel und Chris Exner sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe ein Strafstoß von Robin Brüggen kurzzeitig Hoffnung brachte. Noch vor der Pause stellte Luca Heckt den alten Abstand wieder her, Jawad Ali entschied die Partie endgültig. Hohenbudberg bleibt damit im oberen Drittel stabil positioniert, Menzelen verliert weiter an Boden.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. dreht eine zwischenzeitlich enge Partie und nimmt drei wichtige Punkte mit. Nach einem offenen Schlagabtausch übernahm vor allem Nils Speicher mit einem Dreierpack die Kontrolle und entschied das Spiel. Rheinberg hatte zwischenzeitlich geführt, konnte das Tempo der Gäste jedoch nicht mehr mitgehen. Alpen verschafft sich damit etwas Luft, Rheinberg bleibt tief im Tabellenkeller.

SSV Lüttingen erledigt seine Aufgabe souverän und profitiert gleichzeitig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Lars van Schyndel und Viktor Brem sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Lüttingen zieht damit an die Tabellenspitze und krönt seine starke Entwicklung der vergangenen Wochen. Dieser Sprung auf Platz eins hat sich durchaus angekündet.

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg



32. Spieltag

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim

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