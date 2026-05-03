SSV Lüttingen ist Tabellenführer, TV Asberg patzt

In der Kreisliga A Moers am 30. Spieltag nutzt SSV Lüttingen seine Chance und springt an die Spitze, nachdem TV Asberg bei FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II patzt und SV Budberg II spielfrei bleibt. Siege von ESV Hohenbudberg, VfL Rheinhausen und Büdericher SV sorgen zudem für Bewegung im Tableau.
Rumelner TV – VfL Rheinhausen 0:2
Rumelner TV: Leon Krahn, Christopher Bahr (75. Matthias Schippers), Leon Seck, Tim Harenburg, Granit Haliti, Anes Huskic, Nick Hauptmann, Elias Bergmann (86. Daniel Schwarz), Philipp Kissel (55. Loay Chergui El Ghiati), Patrick Schlechtriem, Kerem Sam (86. Tobias Dolle) - Trainer: Edis Bicic
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Mika Krappe, Marco Koske, Kim Weickart, Niklas Tersteegen (84. André Werner), Niklas Lange, Emirhan Dogan (54. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt) (60. Tom Verberne), Ahmaed Talha Yanaray (70. Jan Gerlich), Ufuk Derin (74. Denny Schumann), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 (90. Eigentor), 0:2 Denny Schumann (90.+7)
Büdericher SV dreht die Partie spät und belohnt sich für eine engagierte Schlussphase. Nach der Führung durch Richard Zeiger glich Sascha Ströter zunächst aus, ehe er in der Nachspielzeit auch den Siegtreffer erzielte. Büderich sammelt damit wichtige Punkte und festigt seine Position im Mittelfeld, Sonsbeck verpasst einen möglichen Befreiungsschlag.
GSV Moers II nutzt seine Chancen konsequent und fährt bei SV Millingen einen klaren Auswärtssieg ein. Nach der Führung durch Samer Al Jajaeh übernahm Naim Aziz Hajjaoui mit einem Dreierpack die Hauptrolle, darunter ein Treffer vom Punkt. Moers II verbessert sich damit leicht im unteren Bereich, Millingen bleibt in schwieriger Lage.
TV Asberg lässt im Titelrennen wichtige Punkte liegen. Zwar brachte Junior Holzum die Gäste in Führung, doch der Ausgleich fiel noch im weiteren Verlauf der Partie. Asberg verpasst damit die Rückkehr an die Spitze, während Neukirchen-Vluyn seine stabile Rolle im oberen Tabellendrittel bestätigt.
Zwischen SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und SV Schwafheim entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Aktionen. Lars Dickmann brachte die Gäste in Führung, ehe Felix Dressler den Ausgleich erzielte. Die Schlussphase wurde durch eine Rote Karte gegen Dominik Sommer geprägt. Schwafheim hält damit seine Position im oberen Mittelfeld, Rheurdt-Schaephuysen bleibt dahinter im breiten Mittelfeldfeld verankert.
ESV Hohenbudberg zeigt eine kontrollierte Leistung und setzt sich verdient gegen SV Menzelen durch. Julian Thiel und Chris Exner sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe ein Strafstoß von Robin Brüggen kurzzeitig Hoffnung brachte. Noch vor der Pause stellte Luca Heckt den alten Abstand wieder her, Jawad Ali entschied die Partie endgültig. Hohenbudberg bleibt damit im oberen Drittel stabil positioniert, Menzelen verliert weiter an Boden.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V. dreht eine zwischenzeitlich enge Partie und nimmt drei wichtige Punkte mit. Nach einem offenen Schlagabtausch übernahm vor allem Nils Speicher mit einem Dreierpack die Kontrolle und entschied das Spiel. Rheinberg hatte zwischenzeitlich geführt, konnte das Tempo der Gäste jedoch nicht mehr mitgehen. Alpen verschafft sich damit etwas Luft, Rheinberg bleibt tief im Tabellenkeller.
SSV Lüttingen erledigt seine Aufgabe souverän und profitiert gleichzeitig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Lars van Schyndel und Viktor Brem sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Lüttingen zieht damit an die Tabellenspitze und krönt seine starke Entwicklung der vergangenen Wochen. Dieser Sprung auf Platz eins hat sich durchaus angekündet.
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim
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