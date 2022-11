SSV Lüttingen bezwingt Seriensieger Fußball-Bezirksliga: 3:2-Erfolg gegen Hemdener SV. GSV Moers II mit Lebenszeichen.

Die Formkurve der Fußballfrauen des SSV Lüttingen zeigt in der Bezirksliga weiter nach oben. Das Heimspiel gegen den Hemdener SV fand unter Flutlichtbedingungen statt. Die Gäste von der niederländischen Grenze waren mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie angereist. Umso überraschender geriet der knappe, aber verdiente 3:2 (1:1)-Erfolg des Teams von SSV-Trainer Burkhard Euwens. Alyssia Klenk brachte ihre Farben mit 1:0 in der 16. Minute in Führung. Hemden glich noch vor der Pause durch Lisann Bielefeld aus. Franziska Riedel stellte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:1, der erneut vom HSV in Person von Nina Flaswinkel egalisiert wurde. Der 3:2-Treffer von Alina Remy war schließlich spielentscheidend für den SSV.