SSV Louisendorf trauert um Vereinslegende Ernst Augustin

Für Ernst Augustin war der SSV Louisendorf zeitlebens eine Herzensangelegenheit. Er stand für stille Tugenden wie Herz, Loyalität und uneitles Engagement – Werte, die einen Verein im Innersten tragen. Er drängte sich nie in den Vordergrund, war aber stets jemand, auf den man sich verlassen konnte. Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen an einen leisen, starken, kameradschaftlichen und unersetzlichen Menschen, den der SSV Louisendorf niemals vergessen wird.