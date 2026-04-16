SSV Louisendorf trauert um Vereinslegende Ernst Augustin

Der SSV Louisendorf trauert in tiefer Verbundenheit um Ernst Augustin, der Ende März im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Mit seinem Tod verliert der Verein kein normales Mitglied, sondern einen Menschen, der über Jahrzehnte ein tragender Bestandteil des Vereinsgefüges und des Zusammenhalts war. Ernst Augustin war viel mehr als ein gewöhnlicher Helfer.
Bereits als 15-jähriger Junge war Ernst Augustin bei der Gründung des SSV Louisendorf am 15. Mai 1964 dabei und gehörte von Beginn an zur Louisendorfer Fußball- und Vereinsfamilie. Er spielte zunächst in der Jugend und später viele Jahre als Linksaußen in den Seniorenmannschaften des Vereins.
Nach seiner aktiven Fußballkarriere wurde er zu einem verlässlichen und unverzichtbaren Mitglied des Betreuerteams und übernahm zwischenzeitlich auch die Aufgaben des Fußball-Obmanns. Nach der Eröffnung des alten SSV-Treffs im Platzhaus leitete er diesen und kümmerte sich um die Bewirtung. Zudem war er Gründungsmitglied und Redakteur der Vereinszeitung SSV-Kurier, die von 1988 bis 2006 viermal jährlich ausführlich über das Vereinsleben berichtete.
Auch außerhalb des Spielfelds engagierte sich Ernst Augustin mit großem Einsatz. In der großen Männer-Gymnastikgruppe, die sich wöchentlich in der Turnhalle zum Bewegungssport trifft, hielt er sich körperlich fit. Zu den Vereinsjubiläen – 40 und 50 Jahre – organisierte er umfangreiche und informative Ausstellungen über die Geschichte des SSV Louisendorf im neuen SSV-Treff.
Mit großem Geschick archivierte er alte und bedeutende Dokumente, Fotos und viele weitere Erinnerungsstücke. Zuletzt rief er den SSV-Stammtisch ins Leben, bei dem sich die SSV-Oldies alle vier Wochen an einem Sonntagmorgen zum Gedankenaustausch und zum gemeinsamen Erinnern treffen.
Für Ernst Augustin war der SSV Louisendorf zeitlebens eine Herzensangelegenheit. Er stand für stille Tugenden wie Herz, Loyalität und uneitles Engagement – Werte, die einen Verein im Innersten tragen. Er drängte sich nie in den Vordergrund, war aber stets jemand, auf den man sich verlassen konnte. Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen an einen leisen, starken, kameradschaftlichen und unersetzlichen Menschen, den der SSV Louisendorf niemals vergessen wird.
Am 14. April wurde Ernst Augustin, begleitet von der blau-weißen SSV-Fahne, auf dem Friedhof beigesetzt – direkt neben seiner geliebten SSV-Sportanlage.