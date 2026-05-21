SSV Louisendorf feiert neuen Meilenstein und klärt die Trainerfrage

Bei der Jahreshauptversammlung gab es noch weitere wichtige Themen zu besprechen. Und zu feiern gab es auch noch etwas ganz Besonderes: Geschäftsführer Jesko Hünnekes konnte stolz einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Vereins verkünden, der im Kreis Kleve einzigartig sein dürfte. Der SSV Louisendorf überschritt zum ersten Mal die Schwelle von 500 Mitgliedern. Genau 524 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder sind nun an Bord. Auf den ersten Blick ist das nicht ungewöhnlich. Aber: Der kleine Ortsteil von Bedburg-Hau hat nur 560 Einwohner. Der Verein kommt somit auf eine beeindruckende Mitgliederquote.