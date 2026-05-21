SSV Louisendorf feiert neuen Meilenstein und klärt die Trainerfrage

Die Jahreshauptversammlung des SSV Louisendorf ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Und dabei wurden nicht nur treue Mitglieder ausgezeichnet, sondern auch wichtige Fragen geklärt und ein im Kreis Kleve einzigartiger Rekord verkündet. Außerdem steht fest, wer die erste Mannschaft in der neuen Saison trainieren wird. Was sagen die Beteiligten – und wie sieht die finanzielle Lage des Vereins aus?
Die wichtigste Info vorweg: Dirk Kup bleibt in der kommenden Spielzeit als Coach verantwortlich. Er geht dann in seine fünfte Saison als SSV-Trainer. Die Mannschaft spielt in der Gruppe zwei der Kreisliga C Kleve/Geldern und steht mit 47 Punkten derzeit auf dem achten Tabellenplatz. „Die Arbeit mit den Jungs bereitet mir viel Spaß. Ich fühle mich beim SSV sehr wohl. Wir hatten in dieser Saison viel Verletzungspech und hoffen, in der nächsten besser abzuschneiden“, sagt Dirk Kup.
Der Vereinsvorsitzende Andreas Mohn sagt über die Vertragsverlängerung: „Dirk Kup steht nicht nur für die sportliche Entwicklung, sondern auch für Teamgeist und Zusammenhalt. Er bleibt die zentrale Figur in der sportlichen Ausrichtung des Vereins.“ Zum Trainerstab gehören auch Co-Trainer Leon Groenewald und Torwarttrainer Michel Drießen. Das Betreuerteam bilden Niklas Eberhard, Gerome Pollmann sowie Fußballobmann Robin Hemmers.
Bei der Jahreshauptversammlung gab es noch weitere wichtige Themen zu besprechen. Und zu feiern gab es auch noch etwas ganz Besonderes: Geschäftsführer Jesko Hünnekes konnte stolz einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Vereins verkünden, der im Kreis Kleve einzigartig sein dürfte. Der SSV Louisendorf überschritt zum ersten Mal die Schwelle von 500 Mitgliedern. Genau 524 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder sind nun an Bord. Auf den ersten Blick ist das nicht ungewöhnlich. Aber: Der kleine Ortsteil von Bedburg-Hau hat nur 560 Einwohner. Der Verein kommt somit auf eine beeindruckende Mitgliederquote.
„Der SSV steht auf stabilen Füßen. Wir sind sportlich wie gesellschaftlich breit aufgestellt“, sagt Jesko Hünnekes. Das wurde auch im Kassenbericht von Anja Johann deutlich. Im vergangenen Jahr gab es einen kleinen Überschuss zu verbuchen.