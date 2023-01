SSV Louisendorf: 25. Auflage des Tim-Minor-Turniers Halle: Der SSV Louisendorf kann endlich sein Tim-Minor-Turnier ausrichten.

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass der Jubiläums-Wettbewerb erst mit Verspätung über die Bühne gehen kann. Am kommenden Sonntag, 8. Januar, ist es aber endlich so weit. Der SSV Louisendorf richtet die 25. Auflage des Fußball-Turniers um den Tim-Minor-Pokal in der Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau, Antoniterstraße, aus. Acht Mannschaften, die alle in der Kreisliga C auflaufen, sind beim Wettbewerb, der in den 1990er-Jahren seine Uraufführung in der Schneppenbaumer Turnhalle feierte, am Ball.