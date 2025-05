SSV-Keeper Wagner wird zu Keisingers Elfmeter-Alptraum

Am Ende sicherte sich die SSV Dillingen gegen den TSV Balzhausen in einer hart umkämpften, rassigen Kreisligapartie nicht ganz unverdient drei eminent wichtige Heimpunkte im Abstiegskampf. "Held des Tages" im Nachholspiel des 18. Spieltags war dabei auf Seiten der Kreisstädter Torhüter Michael Wagner, der in der 16. Spielminute einen von Gästeakteur Johannes Keisinger getretenen Strafstoß sogar sicher halten konnte. Bereits im Vorrundenmatch, in dem seinerzeit der TSV mit 1:0 gewonnen hatte, konnte der ehemalige Schlussmann des FC Bayern München zweimal gegen den TSV-Leistungsträger vom Punkt parieren, damals hatte er sich vermeintlich zunächst zu früh bewegt, ehe auch der zweite Versuch von ihm glänzend entschärft wurde.

Die rund 50 Zuseher sahen auf dem perfekten Grün des Dilllinger Donaustadions, die Stadtgärtnerei hatte wieder einmal ganze Arbeit geleistet, eine intensive, muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten, insgesamt hatten diesbezüglich die Gastgeber leichte Vorteile, wobei es gegen die robuste Balzhausener Defensive um Kapitän und starken Torhüter Maximilian Uhlig sowie die beiden Innenverteidigerkanten Mathias Gschrey und Danny Obeser grundsätzlich alles andere als einfach ist, zum Torerfolg zu kommen.