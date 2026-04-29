SSV-Keeper Daniel Arndt glänzt bei Sportlerwahl – Starker 6. Platz

SSV Weilerswist Schlussmann Daniel Arndt – Foto: M. St.

Große Anerkennung für den Torhüter des SSV Weilerswist Daniel Arndt hat bei der Wahl zum Sportler des Jahres im Kreis Euskirchen einen hervorragenden 6. Platz belegt. In einem starken Teilnehmerfeld setzte sich der Schlussmann mit konstant überzeugenden Leistungen und großem Einsatz für sein Team durch.

Die Platzierung unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert Arndts innerhalb der Mannschaft sowie seine Bedeutung für den Verein. Woche für Woche überzeugt der Keeper mit starken Paraden und verlässlichen Auftritten zwischen den Pfosten.