SSV Kaldauen: Umbruch ohne Neustart

Die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Andreas Dellert haben sich dazu entschieden, die erste und zweite Mannschaft zusammenzuführen und künftig mit einem gemeinsamen Kader in die neue Saison zu starten. Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt vor allem in den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit: Die Trainingsbeteiligung der ersten Mannschaft war zum Ende der Saison nicht mehr auf dem gewünschten Niveau, zudem fehlte es dem Kader an der notwendigen Breite, um dauerhaft konkurrenzfähig arbeiten zu können.

Beim SSV Kaldauen stehen die Zeichen vor der neuen Saison auf Veränderung – doch von einem klassischen Umbruch kann kaum die Rede sein. Zwar befindet sich der Verein innerhalb von drei Jahren bereits zum zweiten Mal in einer Phase der Neuausrichtung, dennoch soll sich dieser Schritt vor allem nach Zusammenhalt, Weiterentwicklung und neuer Energie anfühlen.

„Der Gedanke, beide Mannschaften zusammenzuführen, war für mich schon im Laufe der vergangenen Saison klar. Wir haben gemerkt, dass wir etwas verändern müssen. Unser Ziel ist es, wieder eine Trainingsgruppe zu schaffen, in der regelmäßig viele Spieler auf dem Platz stehen und jeder Einzelne davon profitiert. Wenn wir es schaffen, dienstags und donnerstags mit einer hohen Beteiligung und guter Intensität zu trainieren, werden wir automatisch eine andere Qualität entwickeln. Ich bin überzeugt, dass auch die Jungs aus der zweiten Mannschaft mit ihrer Mentalität und ihrem Charakter einen wichtigen Teil dazu beitragen werden.“

Die Zusammenlegung soll dabei nicht nur für einen größeren Kader sorgen, sondern vor allem für eine neue Dynamik innerhalb der Mannschaft. Spieler aus beiden Teams sollen zusammenwachsen und gemeinsam eine neue Identität entwickeln.

Neues Trainerteam mit klarer Idee

Auch rund um das Trainerteam gibt es Veränderungen. René Kaufmann übernimmt die Verantwortung für die erste Mannschaft, nachdem er in der vergangenen Saison noch die zweite Mannschaft betreut hatte. Unterstützt wird er von den spielenden Co-Trainern Anas Elaisaouaali und Flo Seher.

Der Sportliche Leiter Andreas Dellert ist überzeugt, mit diesem Trainerteam die richtige Mischung gefunden zu haben.

„Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung vielleicht nicht für jeden sofort verständlich war. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es der richtige Weg für den SSV Kaldauen ist. René hat die besondere Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und eine Mannschaft hinter sich zu vereinen. Er hat in kurzer Zeit gezeigt, dass er Spieler begeistern und zusammenführen kann. Mit Anas Elaisaouaali bekommen wir einen Spieler und Trainer hinzu, der fußballerisch enorm viel Qualität mitbringt und durch seine Erfahrungen aus Landes- und Bezirksliga genau weiß, worauf es auf dem Platz ankommt. Und mit Flo Seher haben wir jemanden, der die Kaldauen-DNA verkörpert, den Verein kennt und sowohl organisatorisch als auch im Trainingsalltag eine enorm wichtige Rolle einnimmt.“

Vertraute Gesichter statt kompletter Neustart

Trotz der Veränderungen fühlt sich die neue Mannschaft nicht wie ein kompletter Neuanfang an. Bis auf drei externe Neuzugänge setzt sich der Kader nahezu vollständig aus Spielern der bisherigen ersten und zweiten Mannschaft zusammen.

Genau darin sieht der Verein die große Chance. Es geht nicht darum, alles neu aufzubauen, sondern vorhandene Kräfte zu bündeln. Die Erfahrung der bisherigen ersten Mannschaft soll mit der Energie und dem Hunger der Spieler aus der zweiten Mannschaft verbunden werden.

Sportliche Ziele mit Bodenhaftung

Auch sportlich hat der SSV Kaldauen klare Vorstellungen. Dellert traut der Mannschaft einiges zu, macht den Erfolg aber von der täglichen Arbeit und der Entwicklung innerhalb der Vorbereitung abhängig.

„Wenn wir die Vorbereitung richtig nutzen, intensiv trainieren und vor allem körperlich den nächsten Schritt machen, dann bin ich überzeugt, dass diese Mannschaft eine gute Rolle spielen kann. Das Potenzial ist da, um im oberen Drittel mitzuspielen. Aber für mich geht es nicht ausschließlich um Tabellenplätze. Wir wollen wieder Spaß am Fußball haben, als Mannschaft enger zusammenrücken und den Menschen zeigen, wofür der SSV Kaldauen steht. Ergebnisse sind wichtig, aber genauso wichtig sind Gemeinschaft, Leidenschaft und das Vereinsleben.“

Dabei nimmt Dellert vor allem die erfahrenen Spieler in die Verantwortung.

„Unsere erfahrenen Spieler müssen in dieser Saison vorangehen. Sie müssen Verantwortung übernehmen, die jüngeren Spieler mitnehmen und den Charakter dieser Mannschaft prägen. Wenn uns das gelingt, können wir nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch wieder eine Mannschaft entwickeln, mit der sich der gesamte Verein identifizieren kann.“

Der SSV Kaldauen startet somit mit einer neuen Struktur, aber einem vertrauten Fundament in die kommende Saison. Es ist ein Umbruch – aber einer, der sich nicht wie ein kompletter Neustart anfühlt. Vielmehr soll daraus eine Einheit entstehen, die sportlich konkurrenzfähig ist und gleichzeitig wieder stärker für Zusammenhalt, Leidenschaft und Vereinsleben steht.