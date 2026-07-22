SSV Kaldauen: U23 als neues Projekt

Auch bei diesem Schritt zeigt sich, dass beim SSV Kaldauen langfristig gedacht wird. Die Idee hinter der U23 ist klar: Die Spieler aus der eigenen U19 sollen nicht direkt aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen werden, sondern gemeinsam mit ihren Mitspielern und ihrem vertrauten Trainer den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.

Beim SSV Kaldauen wird in der Saison 2026/27 ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit der neu formierten U23 wagt der Verein einen Weg, den es in dieser Form bislang noch nicht gegeben hat. Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf ein Modell, das vor allem eines ermöglichen soll: den bestmöglichen Übergang von der Jugend in den Seniorenbereich.

Mit Pouya Keshavarz, dem letztjährigen Trainer der U19, übernimmt ein junger Coach die Verantwortung für die neu formierte U23. Dadurch soll der Übergang vom Jugend- in den Seniorenfußball möglichst reibungslos gestaltet werden.

„Auch diese Entscheidung war für uns ein Schritt, den wir relativ schnell getroffen haben. Ich habe gesehen, wie wichtig es für die Jungs aus der U19 ist, weiterhin mit ihren Freunden zusammenzubleiben und in einer Umgebung zu spielen, die sie kennen. Mit Pouya Keshavarz haben wir einen Trainer, der die Jungs bereits begleitet hat, ihre Stärken kennt und weiß, wie sie funktionieren. Dadurch geben wir den Spielern die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt an den Seniorenfußball zu gewöhnen und trotzdem ihr gewohntes Umfeld nicht zu verlieren.“

U23 soll fester Bestandteil des Vereins werden

Die neue U23 soll aber nicht nur eine Zwischenstation zwischen Jugend und Senioren sein. Vielmehr soll die Mannschaft ein fester Bestandteil des Vereinslebens beim SSV Kaldauen werden.

Seit der Neugründung der Senioren vor drei Jahren verfolgen die Verantwortlichen eine klare Philosophie: Das Vereinsleben und die Gemeinschaft stehen über allem. Sportliche Ergebnisse sind wichtig, stehen aber nicht an erster Stelle.

„Beim SSV Kaldauen war für uns von Beginn an klar, dass das Vereinsleben die Grundlage für unseren Weg ist. Natürlich wollen wir sportlich erfolgreich sein und Spiele gewinnen, aber das Miteinander, der Zusammenhalt und die Freude am Fußball sind für uns genauso entscheidend. Genau diese Werte soll auch unsere U23 verkörpern und ein wichtiger Teil des gesamten Vereins werden.“

Neues Modell mit viel Vertrauen

Eine reine U23-Mannschaft ist für den SSV Kaldauen ein neuer Weg. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass dieses Projekt auch Herausforderungen mit sich bringt – gleichzeitig steckt darin eine große Chance für die Entwicklung junger Spieler.

„Natürlich ist das ein Experiment, weil wir diesen Weg in Kaldauen so bisher noch nicht gegangen sind. Aber ich habe vollstes Vertrauen in Pouya Keshavarz und sein Trainerteam. Wir wollen eine junge, ehrgeizige Mannschaft aufbauen, die Spaß am Fußball hat, Ziele verfolgt und bereit ist, jeden Tag dazuzulernen.“

Dabei wartet auf die Mannschaft direkt eine anspruchsvolle Saison. Die C-Klasse wird in diesem Jahr keineswegs ein Selbstläufer. Viele gute Mannschaften und ambitionierte Teams sorgen dafür, dass die Liga eine große Herausforderung wird.

„Uns ist bewusst, dass die kommende Saison in der C-Klasse sehr anspruchsvoll wird. Dort warten viele starke Mannschaften, die ebenfalls ihre Ziele haben und eine gute Qualität mitbringen. Genau solche Herausforderungen brauchen unsere jungen Spieler aber, um sich weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft mit der richtigen Einstellung, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft ihre Rolle finden und sich in dieser Liga behaupten wird.“

Die U23 als Weg in Richtung erste Mannschaft

Langfristig verfolgt der SSV Kaldauen mit der neuen U23 ein klares Ziel: Junge Spieler sollen im Verein gehalten, weiterentwickelt und perspektivisch an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Die U23 soll dabei als Bindeglied zwischen Jugend und Senioren dienen. Hier sollen Spieler erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, Verantwortung übernehmen und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

„Wir wollen weiterhin jungen Spielern beim SSV Kaldauen eine Perspektive bieten. Die U23 soll genau dafür stehen: Spieler sollen hier Fuß fassen, sich entwickeln und irgendwann den Schritt in die erste Mannschaft schaffen. Unser Ziel ist es, langfristig wieder mehr eigene Spieler zu haben, die aus dem Verein kommen und dort den Unterschied machen können.“

Mit der Einführung der U23 geht der SSV Kaldauen erneut neue Wege. Es ist ein spannendes Projekt, das Chancen bietet, aber auch Geduld und Entwicklung benötigt. Der Verein setzt dabei auf junge Spieler, Zusammenhalt und eine klare Philosophie.

Die Saison 2026/27 wird deshalb nicht nur sportlich interessant, sondern vor allem zeigen, wie sich dieses neue Modell beim SSV Kaldauen entwickelt. Klar ist jedoch: Mit der U23 möchte der Verein einen weiteren wichtigen Baustein für die Zukunft legen.