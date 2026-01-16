– Foto: Rudi Thomas

SSV Kaldauen offensivstark – Mit neuem Trainer weiter nach oben 45 Tore nach 15 Spielen: Kaldauen etabliert sich im oberen Mittelfeld.

Der SSV Kaldauen überzeugt mit Offensivpower, will aber in der Rückrunde konstanter punkten.

Der SSV Kaldauen spielt in der Kreisliga B2 Sieg eine ordentliche Saison. Nach 15 absolvierten Partien belegt das Team mit 23 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Vor allem in der Offensive setzt Kaldauen Akzente: 45 erzielte Treffer bedeuten einen der besten Offensiven der Liga. Dem stehen allerdings auch 30 Gegentore gegenüber. Die Winterpause war kurz. „Am 13. Januar ging es wieder weiter“, erklärt Sportlicher Leiter Andreas Dellert zum Start in die Vorbereitung.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist er nur teilweise zufrieden. „Mit den letzten drei Spielen können wir zufrieden sein. Insgesamt sind wir aufgrund der vielen Verletzten aber eher unzufrieden mit dem sechsten Platz“, ordnet der 36-Jährige die Hinrunde ein. Positiv bewertet er die frühe Entwicklung des Teams. „Die Mannschaft hat sich sehr schnell gefunden. Leider gab es schon früh in der Saison viele Verletzte, was uns immer wieder zurückgeworfen hat.“ Besonders zwei Spiele sind ihm in Erinnerung geblieben. „Das Derby gegen Siegburg, das wir mit 7:1 gewonnen haben, war ein echtes Highlight. Auch das letzte Spiel gegen Tabellenführer Spich, das 1:1 endete, war ein sehr gutes Ergebnis und eine starke Leistung.“