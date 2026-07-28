SSV Kaldauen: "Ein neues und sehr spannendes Projekt"

– Foto: Rudi Thomas

Der SSV Kaldauen stellt sicht für die neue Spielzeit in der Kreisliga B2 Sieg grundlegend neu auf. Nach einer von personellen Engpässen geprägten Vorsaison bündelt der Klub im Seniorenbereich die Kräfte: Die Kader der bisherigen ersten und zweiten Mannschaft wurden komplett zusammengeführt. Die sportliche Verantwortung für das neue Kollektiv liegt ab sofort in den Händen von René Kaufmann.

„Rückblickend können wir mit dem Saisonverlauf insgesamt zufrieden sein – insbesondere mit Blick auf unsere erste Mannschaft. Trotz einer außergewöhnlich schwierigen Personalsituation mit acht bis neun Langzeitverletzten sowie mehreren Abgängen in der Winterpause ist es gelungen, die Saison auf einem respektablen siebten Tabellenplatz abzuschließen. Angesichts dieser Umstände ist das ein ordentliches Ergebnis. Gleichzeitig müssen wir aber auch festhalten, dass wir unsere vor der Saison gesteckten sportlichen Ziele nicht erreicht haben. Gemessen an unseren eigenen Ansprüchen wäre eine bessere Platzierung wünschenswert gewesen. Unsere zweite Mannschaft hat den Aufstieg leider nur knapp verpasst. Dennoch überwiegen auch hier die positiven Aspekte. Die Mannschaft hat sich über zwei Jahre hinweg konstant in der Spitzengruppe behauptet und bis zum Schluss um den Aufstieg mitgespielt. Dass es am Ende erneut nur knapp nicht gereicht hat, schmälert die starke Entwicklung und den großen Einsatz der Spieler nicht. Deshalb blicken wir auch hier mit Stolz und Dankbarkeit auf die geleistete Arbeit zurück“, zieht der sportliche Leiter Andreas Dellert eine gemischte, aber unterm Strich positive Bilanz.

In der vergangenen Spielzeit landete die erste Mannschaft des SSV auf dem siebten Tabellenplatz. Ein Abschneiden, das angesichts extremer personeller Probleme durchaus als Erfolg verbucht werden kann, auch wenn die eigenen Erwartungen ursprünglich höher lagen. Die zweite Mannschaft spielte derweil eine tragende Rolle im Aufstiegsrennen der C-Klasse: Mit 41 Punkten landete die Reserve auf dem dritten Rang – lediglich vier mickrige Zähler fehlten am Ende auf Meister FC Flying Albatros II.

„Mit dem Auftakt der ersten Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, berichtet Dellert. „Insgesamt standen direkt 24 Spieler auf dem Platz, was ein positives Signal zum Start der Vorbereitung ist. Auch die Organisation mit dem neuen Trainerteam hat reibungslos funktioniert. Ebenso verlief der Start der neuen U23 organisatorisch sehr gut. Bei der Trainingsbeteiligung gibt es dort allerdings noch Luft nach oben. Das ist jedoch nachvollziehbar, da viele Spieler noch sehr jung sind und sich aufgrund der Ferienzeit teilweise mit ihren Familien im Urlaub befinden. Wir gehen davon aus, dass sich die Trainingsbeteiligung in den kommenden ein bis zwei Wochen deutlich erhöhen wird.“

Der Startschuss für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 fiel am 21. Juli, als beide Seniorenmannschaften zeitgleich den Trainingsbetrieb aufnahmen. Bei der ersten Mannschaft herrschte direkt reger Andrang auf dem grünen Rasen. Der neue Chefcoach René Kaufmann (33), der von der zweiten Mannschaft aufrückt und fortan von einem komplett neu aufgestellten Trainerteam unterstützt wird, konnte zum Auftakt ein echtes Ausrufezeichen verbuchen.

Die Zusammenlegung der beiden Seniorenteams soll vor allem den sportlichen Druck erhöhen. „Wir haben die Spieler der bisherigen ersten und zweiten Mannschaft zu einem gemeinsamen Kader zusammengeführt, um die Qualität und den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter zu steigern“, erklärt Dellert die Maßnahme.

Spannendes U23-Projekt in der C-Klasse

Neben der neu formierten B-Liga-Mannschaft schickt der SSV ab dieser Saison ein komplett neues Projekt ins Rennen. Mit der Gründung einer U23 soll den vielen jungen Talenten der Übergang erleichtert werden. Für das Fundament zeichnet sich ein bekannter Name verantwortlich. „Die Gründung einer U23 ist ein neues und sehr spannendes Projekt. Dieses Vorhaben ist ein wichtiger Schritt für die sportliche Entwicklung des Vereins. An dieser Stelle möchte ich insbesondere Trainer Buja hervorheben. Er hat sehr viel Herzblut in das Projekt investiert, zahlreiche Gespräche mit Sponsoren geführt und maßgeblich dazu beigetragen, die U23 auf eine solide Basis zu stellen“, adelt der sportliche Leiter den unermüdlichen Einsatz des Coaches.

Hinsichtlich der Zielsetzungen gibt es im Verein eine klare Zweiteilung. Während die Werte des Vereinslebens und der respektvolle Umgang für das gesamte sportliche Miteinander an oberster Stelle stehen, wird es auf dem Papier konkreter: „Sportlich ist der Anspruch des SSV Kaldauen klar: Wir wollen immer im oberen Bereich der Tabelle mitspielen. Für die erste Mannschaft halte ich daher eine Platzierung unter den ersten fünf Teams für ein realistisches und ambitioniertes Ziel. Bei unserer U23 verzichten wir bewusst auf eine konkrete Tabellenvorgabe. Es handelt sich um eine sehr junge und neu zusammengestellte Mannschaft, die sich zunächst entwickeln, zusammenfinden und den Übergang in den Seniorenfußball erfolgreich meistern soll.“

Lülsdorf-Ranzel und St. Augustin als Favoriten

In der Kreisliga B erwartet die Kaufmann-Elf eine veränderte Landkarte. Nach den Aufstiegen der Top-Teams aus Oberlar und Meindorf sowie dem Abstieg von Umutspor ist das Feld völlig offen. Dellert hat einen ganz klaren Meisterschaftskandidaten im Auge: „Besonders interessant sind aus meiner Sicht die beiden Aufsteiger. Die Flying Albatross verfügt über eine sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial und kann sicherlich für Überraschungen sorgen. Wenn ich jedoch einen Aufstiegsfavoriten nennen müsste, würde meine Wahl auf unsere Freunde von Lülsdorf-Ranzel fallen. Sie sind völlig verdient wieder in die Kreisliga B zurückgekehrt und bringen aus meiner Sicht die Qualität mit, um oben mitzuspielen und ein ernsthafter Kandidat für den Aufstieg zu sein.“

Die neue C-Klasse der U23 stuft Dellert als eine der stärksten Staffeln der vergangenen Jahre ein. Neben dem FC St. Augustin und der Siegburger U23 wird hier vor allem ein Team gejagt: „Als Aufstiegsfavoriten sehe ich den ASV St. Augustin. Sie verfügen meiner Einschätzung nach über die größte Qualität im Kader und bringen zudem viel Erfahrung mit, was in einer ausgeglichenen Gruppe ein entscheidender Vorteil sein kann.“

Reformbedarf bei Ablösen

Abseits des sportlichen Geschehens brennt dem Funktionär der leidige Kampf mit den Verbandstatuten auf den Nägeln. Insbesondere die aktuellen Ablöseregelungen im Amateurbereich sind Dellert ein massiver Dorn im Auge, da sie den eigentlichen Geist des Fußballs an der Basis belasten: „Gerade in der Kreisliga erschweren diese Regelungen die Arbeit als Sportleiter erheblich. Dabei geht es nicht in erster Linie um finanzielle Aspekte, sondern um den Umgang mit den Spielern. Es ist schwierig, einem Spieler, der den Verein wechseln möchte oder zu uns kommen will, erklären zu müssen, dass ein Wechsel möglicherweise an einer Ablöse scheitert, weil ein anderer Verein diese nicht zahlen möchte oder kann – was selbstverständlich das gute Recht des jeweiligen Vereins ist. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich mir wünschen, dass die Ablöseregelungen bis hin zur A-Klasse komplett abgeschafft werden.“

Ebenso nachdenklich stimmen den sportlichen Leiter die jüngsten Vorfälle im Schiedsrichterwesen der Region. Die Entwicklungen rund um den Fall "Pesch II" im Nachbarkreis Köln zeigen für ihn deutliche Defizite im Umgang mit den Unparteiischen auf. „Der Fall im Kreis Köln mit dem Nachholspiel von Olympia Köln gegen den FC Pesch hat dabei noch einmal deutlich gemacht, wie groß die Herausforderungen in diesem Bereich sind. Grundsätzlich stelle ich mir die Frage, ob wir manchmal Bürokratie über den sportlichen Gedanken und die Fairness stellen. Gleichzeitig müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Schiedsrichter besser schützen und unterstützen können. Denn eines ist klar: Ohne Schiedsrichter funktioniert unser Fußball nicht“, findet Dellert deutliche Worte.

Damit der SSV diese Herausforderungen auch in Zukunft auf breite Schultern verteilen kann, schließt Dellert mit einem persönlicher Aufruf: "Wer Interesse hat, den SSV Kaldauen in den kommenden Jahren aktiv mitzugestalten – egal ob im Vorstand, als Beisitzer oder in einer anderen unterstützenden Funktion – ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden."