SSV Kästorf verpflichtet drei Hochkaräter

Nach dem Bezirkspokalsieg und der Vizemeisterschaft in der Landesliga gehört der SSV Kästorf in der kommenden Saison zum Favoritenkreis auf den Titel. Nachdem man Michele Rizzi als Trainer gewinnen konnte und Leistungsträger bindete, wurde diese Meinung verstärkt. Nun konnte man weitere qualitativ hochwertige Neuzugänge präsentieren..

Vom MTV Wolfenbüttel wird Ismet-Halabi Hussein nach Kästorf wechseln. Der 25-Jährige spielte in der Jugend für den MTV Wolfenbüttel und war seitdem für den TSC Vahdet, dem SV Lengede und auch Germania Wolfenbüttel aktiv. Seit 2023 spielte der zentrale Mittelfeldspieler, der mit seinen 1.94M eine richtige Erscheinung ist, wieder für den MTV Wolfenbüttel. In der abgelaufenen Saison kam Hussein allerdings nur auf sechs Einsätze, in denen er ein Mal traf. Auch für Kästorf wird der 25-Jährige nicht direkt auflaufen können, da er aktuell noch verletzt ausfällt.

Weiter geht es mit Dennis Jungk. Der 30-Jährige kommt mit einer Urgewalt an Erfahrung zum Landesligisten. 2014 wechselte er vom damaligen Oberligisten Hammer SpVg zu Lupo Martini Wolfsburg und stand seitdem 50 Mal in der Regionalliga auf dem Feld, sowie etliche Male in der Oberliga. Auch in der abgelaufenen Saison war der Verteidiger ein Stammspieler und war bei 26 Einsätzen (vier Tore) 23 Mal in der Startelf.