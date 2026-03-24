SSV Kästorf bindet Ziegele und Bartolen

Ziegele begründet seine Entscheidung klar: „Ich habe meinen Vertrag beim SSV Kästorf um ein weiteres Jahr verlängert, weil ich mich hier einfach sehr wohlfühle.“ Besonders das Umfeld im Team spielte dabei eine große Rolle: „Die Mannschaft ist wie eine Familie, in der jeder für den anderen einsteht.“ Auch die sportlichen Perspektiven überzeugten ihn: „Ich spüre den großen Ehrgeiz im Verein, hier wird wirklich gearbeitet und alle wollen mehr erreichen.“ Hinzu kommen die Rahmenbedingungen: „Auch die Bedingungen sind für die Liga absolut top, was es einem leicht macht, sich voll auf den Fußball zu konzentrieren.“

Für Ziegele ist die Verlängerung deshalb nur konsequent: „Für mich ist das der richtige Schritt, und ich sehe, dass meine Entwicklung hier im Verein noch nicht zu Ende ist. Deshalb war die Verlängerung für mich die logische Entscheidung.“ Gleichzeitig wollte er ein klares Signal senden: „Außerdem war es mir wichtig, frühzeitig ein Zeichen zu setzen, dass ich bleibe und weiterhin Teil dieses Weges sein möchte.“ Ben Ziegele kam zur laufenden Saison vom VfB Fallersleben und stand seither 16 Mal in der Landesliga auf dem Platz, zwölf Mal davon von Beginn an.