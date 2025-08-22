SSV Jeddeloh zündet ein 7:1-Torfeuerwerk gegen den FC St. Pauli II

Vor eigenem Publikum legte der SSV Jeddeloh einen Traumstart hin. Schon in der achten Minute brachte Moritz Brinkmann seine Mannschaft in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Kasra Ghawilu auf 2:0, ehe Gazi Siala in der 19. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause sorgten Simon Brinkmann in der 25. Minute und erneut Kasra Ghawilu per Foulelfmeter in der 31. Minute für einen komfortablen 5:0-Vorsprung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jeddeloh drückend überlegen: Dominique Ndure stellte in der 53. Minute auf 6:0, Tobias Bothe erhöhte in der 57. Minute auf 7:0. Der Ehrentreffer für die Gäste aus Hamburg gelang Haron Sabah in der 68. Minute, änderte jedoch nichts am klaren Endergebnis. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel bleibt Jeddeloh ungeschlagen an der Tabellenspitze. ---

In Hannover treffen zwei direkte Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander. 96 II hat sich nach vier Spieltagen in die Top-Fünf geschoben und kann mit breiter Brust ins zweite Heimspiel gehen – das erste gewann man überzeugend. Doch mit Weiche Flensburg reist die beste Offensive der Liga an. Nur ein Punkt trennt beide Teams, sodass ein Flensburger Sieg reichen würde, um Hannover in der Tabelle zu überholen. Spannung und Tore scheinen garantiert. ---

Der Höhenflug von Phönix Lübeck ist ins Stocken geraten. Nach furiosem Start blieb man zuletzt zwei Partien ohne Sieg: erst eine Niederlage, dann ein torloses Remis. Nun droht sogar der Sturz hinter den kommenden Gegner. Werder Bremen II hingegen hat seinen Rhythmus gefunden. Nach zwei Erfolgen in Serie – gegen St. Pauli II und Schöningen – steht die Mannschaft im stabilen Mittelfeld und hat dazu bisher bei Auswärtsspielen eine makellose Bilanz. ---

Ein Duell zweier Teams, die sich im Tabellenmittelfeld einordnen. Altona zeigt eine ausgeglichene Bilanz: ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage, dazu ein kurioses Torverhältnis von 8:8. Der Bremer SV präsentiert sich wechselhaft – Sieg und Niederlage im ständigen Wechsel. Mit sechs Punkten aus vier Partien hält man sich dennoch stabil. Beide Mannschaften wollen Konstanz in ihre Saison bringen, doch nur einer wird sich durchsetzen können. ---

Die Kräfteverhältnisse sind bei dieser Partie klar verteilt: BWL steht auf Platz 16, hat erst einen Sieg gefeiert und kassierte bisher die meisten Gegentore der Liga. Drochtersen/Assel reist als direkter Verfolger von Spitzenreiter Jeddeloh an – neun Punkte aus vier Spielen, gepaart mit einer starken Offensive und Defensive, machen das Team zum klaren Favoriten. Für Lohne bleibt nur die Hoffnung auf eine Überraschung. ---

Die Zweitvertretung des HSV ist bekannt für torarme Partien: Gerade einmal fünf Treffer fielen in drei Begegnungen, was dennoch zu soliden vier Punkten reicht. Oldenburg hingegen zählt zu den Topmannschaften der Liga. Nur einmal musste das Team Punkte liegen lassen, auswärts feierte man bislang ausschließlich Siege. Für den HSV II wird es ein echter Härtetest. ---

Meppen gehört weiterhin zur Verfolgergruppe hinter Tabellenführer Jeddeloh. Erst eine Niederlage – zuletzt knapp gegen Oldenburg – trübt die bislang starke Saisonbilanz. Ganz anders der Gast aus Schöningen: Die Mannschaft trägt die rote Laterne, ist noch ohne Punkt und sogar ohne eigenen Treffer. Die Frage drängt sich auf: Wann platzt endlich der Knoten? Gegen Meppen wird es schwer, doch die Sehnsucht nach dem ersten Erfolg wächst. ---

