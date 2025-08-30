SSV Jeddeloh verteidigt Spitze – VfB Oldenburg bleibt dran

Vor 1892 Zuschauern erkämpfte sich Altona 93 einen Heimsieg gegen Flensburg. Nach einem intensiven Spiel ohne Tore in der ersten Hälfte traf Gianluca Przondziono in der 79. Minute zur Führung. Sechs Minuten später sorgte Tayfun Can mit dem Treffer zum 2:0 für den Endstand. Mit diesem Erfolg rückt Altona ins Tabellenmittelfeld vor, während Flensburg weiter im unteren Drittel feststeckt. ---

Der Spitzenreiter aus Jeddeloh blieb auch im siebten Spiel ungeschlagen. Vor 725 Zuschauern verwandelte Kasra Ghawilu in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum Tor des Tages. In einer hektischen Schlussphase schwächte sich der Bremer SV: Pascal Manitz sah in der 85. Minute Rot, gefolgt von Noel Werner in der 90. Minute. Jeddeloh steht damit weiter an der Tabellenspitze, während der Bremer SV den Anschluss an die oberen Plätze verpasst. ---

Phönix Lübeck bestätigte seine starke Form mit einem klaren Auswärtssieg in Emden. Arthur Inaka traf in der 13. und 40. Minute und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Theo Schröder in der 59. Minute keimte bei den Gastgebern kurz Hoffnung auf, doch nur zwei Minuten später sorgte Arthur Inaka mit seinem dritten Treffer in der 61. Minute für die Entscheidung. Mit diesem Dreier festigt Lübeck seinen Platz in der Spitzengruppe, während Emden weiter im Tabellenkeller verharrt. ---

Offensivfußball pur bot Oldenburg vor 2459 Fans gegen den Aufsteiger aus Schöningen. Schon in der 7. Minute brachte Linus Schäfer die Gastgeber in Führung, ehe Federico Palacios drei Minuten später ausglich. Aurel Loubongo erzielte in der 13. Minute das 2:1, bevor Philipp Harant in der 60. Minute per Foulelfmeter erneut ausglich. Doch dann drehte Oldenburg auf: Mats Facklam verwandelte in der 64. Minute ebenfalls einen Strafstoß, erhöhte in der 76. Minute auf 4:2, und Moses Otuali setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:2. ---

Morgen, 14:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Meppen SV Meppen

Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Der HSV II steckt mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller. Auch gegen den Bremer SV blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. Meppen hingegen festigte mit dem Remis im Verfolgerduell gegen Hannover seinen Platz in der Spitzengruppe. Im letzten Jahr siegte jedes Team einmal – diesmal geht Meppen als Favorit ins Rennen. ---

Ein Spiel mit klar verteilten Rollen: Während Norderstedt noch immer auf den ersten Punkt im eigenen Stadion wartet und nur drei Zähler auf dem Konto hat, gehört Drochtersen/Assel zu den stärksten Teams der Liga. Platz drei, beste Auswärtsmannschaft und nur ein Punkt hinter der Tabellenspitze – die Vorzeichen sprechen eindeutig für die Gäste. Doch Norderstedt wird alles daran setzen, die schwarze Heimserie zu durchbrechen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Hannover 96 Hannover 96 II

Ein echtes Verfolgerduell: Lübeck stoppte als erstes Team Tabellenführer Jeddeloh und holte sich damit neuen Mut. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz könnte der VfB mit einem Sieg oben angreifen. Hannover II ist seit drei Spielen ungeschlagen und Teil der Verfolgergruppe. ---

Lohne erkämpfte sich gegen Flensburg den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Mit sechs Punkten liegt man knapp vor der Gefahrenzone. St. Pauli II ist nach Schöningens Sieg nun die einzige Mannschaft ohne Dreier. Immerhin gab es gegen Phönix den ersten Punktgewinn. ---