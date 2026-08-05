SSV Jeddeloh verstärkt die Defensive

Mit Asani verpflichtet der Regionalligist einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler, der auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann. Der 26-Jährige bringt bereits Erfahrung aus der Regionalliga mit und wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet.

Breiter aufgestellt für die neue Saison

Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen. „Ich freue mich sehr, jetzt beim SSV zu sein. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass der Verein genau der richtige Schritt für mich ist“, sagte Adrian Asani. Sein Ziel sei es, die Mannschaft schnell kennenzulernen und sie „mit konstanten Leistungen bestmöglich zu helfen“.