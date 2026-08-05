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SSV Jeddeloh verstärkt die Defensive
26-Jähriger wechselt von Viktoria Aschaffenburg an den Küstenkanal und bringt Regionalliga-Erfahrung mit
Der SSV Jeddeloh II hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und sich mit Adrian Asani verstärkt. Der 26 Jahre alte Defensivspieler wechselt von Viktoria Aschaffenburg ins Ammerland und soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen. Sein Debüt im Spieltagskader feierte der Neuzugang bereits am vergangenen Wochenende.
Mit Asani verpflichtet der Regionalligist einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler, der auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann. Der 26-Jährige bringt bereits Erfahrung aus der Regionalliga mit und wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet.
Breiter aufgestellt für die neue Saison
Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen. „Ich freue mich sehr, jetzt beim SSV zu sein. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass der Verein genau der richtige Schritt für mich ist“, sagte Adrian Asani. Sein Ziel sei es, die Mannschaft schnell kennenzulernen und sie „mit konstanten Leistungen bestmöglich zu helfen“.
Auch der sportliche Leiter Olaf Blancke sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für den Kader. „Wir wollten uns in der Defensive noch breiter aufstellen und haben mit Adrian einen robusten Spieler bekommen, der schon Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt hat“, erklärte Blancke. Besonders erfreulich sei gewesen, dass der Transfer kurzfristig zustande gekommen sei: „Die Verpflichtung ging dann sehr schnell, sodass er am Samstag sogar schon im Kader stand und nun voll dabei ist.“
Nach dem schwierigen Saisonauftakt gegen den FSV Schöningen reagiert der SSV Jeddeloh II damit auch personell und erweitert seine Optionen in der Defensive mit einem erfahrenen Neuzugang.