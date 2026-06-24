SSV Jeddeloh verpflichtet Regionalliga-erfahrenen Marcinek

Der SSV Jeddeloh hat kurz nach dem Start der Sommervorbereitung den nächsten Neuzugang vorgestellt. Kingsley Marcinek wechselt an den Küstenkanal und unterschreibt beim Regionalligisten einen Vertrag über zwei Jahre. Der 24-Jährige soll insbesondere die rechte Defensivseite verstärken und bringt die Erfahrung von mehr als 70 Einsätzen in der Regionalliga West mit.
Mit Marcinek gewinnt der SSV einen Spieler, der sich vor allem über seine körperliche Präsenz, Robustheit und Dynamik definiert. Der Defensivakteur fühlt sich auf der rechten Abwehrseite am wohlsten und soll dort zusätzliche Stabilität sowie neue Optionen für das Trainerteam schaffen.
In seiner bisherigen Laufbahn spielte Marcinek unter anderem für den VfB Homberg, die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sowie zuletzt für den SV Schermbeck. Dabei sammelte er wertvolle Erfahrungen auf Regionalliga-Niveau.
Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich auf der Vereinshomepage zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr über den Neuzugang. Kingsley erfüllt genau die Attribute, die wir auf der rechten Seite noch gesucht haben. Er bringt Robustheit und die richtige Dynamik mit. Zudem sind wir gespannt auf seine Entwicklung in der Regionalliga Nord und freuen uns darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten zu begleiten.“
Der Neuzugang selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Herausforderung: „Ich brenne auf diese Aufgabe und bin stolz, Teil einer Mannschaft zu werden, die in der vergangenen Saison so erfolgreich war. An diese Leistungen wollen wir gemeinsam anknüpfen. Für mich ist der SSV Jeddeloh II der richtige Ort, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln und vor allem meinen Beitrag leisten, damit die Mannschaft erfolgreich ist.“
Auch Cheftrainer Kristian Arambasic kennt den Neuzugang bereits seit längerer Zeit und freut sich auf die Zusammenarbeit.
„Mit ihm erhalten wir einen sehr kommunikativen, lustigen, aber auch ehrgeizigen Spieler für unsere Defensive. Er ist körperlich eine echte Maschine. Er hat ein sehr starkes Kopfballspiel, ein sehr gutes Zweikampfverhalten und seine Einwürfe sind Waffen.“
Darüber hinaus hebt Arambasic die menschliche Komponente hervor: „Er ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben und passt durch seine sehr sympathische Art auch ganz sicher charakterlich in unser tolles Team.“
Mit der Verpflichtung von Marcinek setzt der SSV Jeddeloh seine Kaderplanung konsequent fort. Nach dem Gewinn des Niedersachsenpokals und der Qualifikation für den DFB-Pokal arbeiten die Verantwortlichen weiter daran, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Regionalliga-Saison zusammenzustellen. Der 24-Jährige soll dabei eine wichtige Rolle in der Defensive übernehmen.