SSV Jeddeloh verpflichtet Regionalliga-erfahrenen Marcinek Defensivspieler kommt aus der Regionalliga West und verstärkt die rechte Abwehrseite von red · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh hat kurz nach dem Start der Sommervorbereitung den nächsten Neuzugang vorgestellt. Kingsley Marcinek wechselt an den Küstenkanal und unterschreibt beim Regionalligisten einen Vertrag über zwei Jahre. Der 24-Jährige soll insbesondere die rechte Defensivseite verstärken und bringt die Erfahrung von mehr als 70 Einsätzen in der Regionalliga West mit.

Mit Marcinek gewinnt der SSV einen Spieler, der sich vor allem über seine körperliche Präsenz, Robustheit und Dynamik definiert. Der Defensivakteur fühlt sich auf der rechten Abwehrseite am wohlsten und soll dort zusätzliche Stabilität sowie neue Optionen für das Trainerteam schaffen. In seiner bisherigen Laufbahn spielte Marcinek unter anderem für den VfB Homberg, die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sowie zuletzt für den SV Schermbeck. Dabei sammelte er wertvolle Erfahrungen auf Regionalliga-Niveau.

Blancke sieht gesuchtes Profil gefunden Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich auf der Vereinshomepage zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr über den Neuzugang. Kingsley erfüllt genau die Attribute, die wir auf der rechten Seite noch gesucht haben. Er bringt Robustheit und die richtige Dynamik mit. Zudem sind wir gespannt auf seine Entwicklung in der Regionalliga Nord und freuen uns darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten zu begleiten.“ Der Neuzugang selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Herausforderung: „Ich brenne auf diese Aufgabe und bin stolz, Teil einer Mannschaft zu werden, die in der vergangenen Saison so erfolgreich war. An diese Leistungen wollen wir gemeinsam anknüpfen. Für mich ist der SSV Jeddeloh II der richtige Ort, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln und vor allem meinen Beitrag leisten, damit die Mannschaft erfolgreich ist.“