SSV Jeddeloh verpflichtet Neuzugang mit internationaler Erfahrung

Dort stellte er in der vergangenen Saison seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis. In 15 Ligaeinsätzen war H’Maidat an zehn Treffern beteiligt und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.

H’Maidat wurde unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum von Crystal Palace ausgebildet und stand im Laufe seiner Karriere sogar bei der AS Roma unter Vertrag. Der zentrale Mittelfeldspieler sammelte Erfahrungen in verschiedenen europäischen Ligen und war zuletzt für den Bremer SV aktiv.

„Ismail war bereits im vergangenen Jahr bei mir im Probetraining und hat mich damals sofort überzeugt. Leider kam eine Zusammenarbeit zu diesem Zeitpunkt nicht zustande. Ich habe seine Entwicklung jedoch stets verfolgt und dabei immer gesehen, welche enorme Qualität er mitbringt.“

Für Cheftrainer Kristian Arambasic ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein der Kaderplanung. Der neue SSV-Coach hatte H’Maidat bereits vor einiger Zeit intensiv beobachtet.

Besonders die fußballerischen Fähigkeiten des Neuzugangs hebt Arambasic hervor:

„Fußballerisch ist er auf der Zehnerposition jederzeit anspielbar und zudem bei Standardsituationen extrem gefährlich. Besonders sein Umgang mit jungen Spielern zeichnet ihn aus – damit kann er eine wichtige Rolle in unserem Team übernehmen.“

Nach den Abgängen einiger erfahrener Spieler sieht der Trainer in H’Maidat den idealen Nachfolger: „Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen starken Fußballer freuen.“

Qualität und Erfahrung für den Umbruch

Auch Sportlicher Leiter Olaf Blancke und Manager Sport Florian Bönsch sehen in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt. Der SSV gewinnt einen Spieler mit großer Erfahrung und individueller Klasse, der zugleich Verantwortung innerhalb einer jungen Mannschaft übernehmen soll.

Die Verantwortlichen wollen H’Maidat nun möglichst schnell in die Abläufe und die Philosophie des Vereins integrieren.

Der Neuzugang selbst blickt optimistisch auf seine Zeit in Jeddeloh: „Ich freue mich sehr, Teil des Vereins zu werden. Bereits nach dem ersten Gespräch hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Dass ich den Trainer bereits kenne, macht diesen Wechsel noch einfacher.“

Zugleich formuliert der Mittelfeldspieler klare Ziele für die kommende Saison: „Ich werde alles dafür tun, der Mannschaft auf und neben dem Platz zu helfen. Mit meiner Erfahrung, Kreativität und Führungsstärke möchte ich der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

Mit H’Maidat verpflichtet der SSV Jeddeloh einen Spieler, der sowohl sportlich als auch charakterlich eine wichtige Rolle einnehmen soll. Nach dem Pokalsieg und dem Einzug in den DFB-Pokal setzt der Regionalligist damit ein weiteres Ausrufezeichen für die kommende Spielzeit.