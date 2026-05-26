SSV Jeddeloh verpflichtet Kamer Krasniqi Erfahrener Offensivspieler kommt aus Lotte und soll Ghawilu-Nachfolge antreten von red · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh hat auf den Abgang von Kasra Ghawilu reagiert und Kamer Krasniqi verpflichtet. Der 30-jährige Offensivspieler wechselt von den Sportfreunde Lotte aus der Regionalliga West an den Küstenkanal und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Mit der Verpflichtung sichert sich der Regionalligist einen erfahrenen Spieler, der sowohl die Liga als auch das norddeutsche Fußballumfeld bestens kennt. Erfahrung aus Regionalliga und 3. Liga Krasniqi wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und spielte anschließend unter anderem für den BSV Rehden sowie den VfB Oldenburg. Zuletzt stand der Offensivakteur in der Regionalliga West für Lotte auf dem Platz.

In seiner bisherigen Laufbahn sammelte Krasniqi knapp 150 Einsätze in der Regionalliga sowie weitere 75 Partien in der 3. Liga. Besonders erfolgreich verlief seine Zeit in Rehden: Unter dem heutigen Jeddeloher Trainer Kristian Arambasic gewann er den Niedersachsenpokal und sicherte sich zudem die Torjägerkanone. Sportlicher Leiter Olaf Blancke bewertet die Verpflichtung als wichtigen Schritt für die Kaderplanung: „Nach dem Abgang von Kasra wollten wir schnell einen adäquaten Ersatz präsentieren. Mit Kamer ist uns das eindrucksvoll gelungen. Er kennt die Liga und hat mit unserem Trainer schon in Rehden erfolgreich zusammengearbeitet. Mit seiner Qualität wird er uns schnell weiterhelfen.“