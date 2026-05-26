SSV Jeddeloh verpflichtet Kamer Krasniqi

Der SSV Jeddeloh hat auf den Abgang von Kasra Ghawilu reagiert und Kamer Krasniqi verpflichtet. Der 30-jährige Offensivspieler wechselt von den Sportfreunde Lotte aus der Regionalliga West an den Küstenkanal und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.
Mit der Verpflichtung sichert sich der Regionalligist einen erfahrenen Spieler, der sowohl die Liga als auch das norddeutsche Fußballumfeld bestens kennt.
Krasniqi wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und spielte anschließend unter anderem für den BSV Rehden sowie den VfB Oldenburg. Zuletzt stand der Offensivakteur in der Regionalliga West für Lotte auf dem Platz.
In seiner bisherigen Laufbahn sammelte Krasniqi knapp 150 Einsätze in der Regionalliga sowie weitere 75 Partien in der 3. Liga. Besonders erfolgreich verlief seine Zeit in Rehden: Unter dem heutigen Jeddeloher Trainer Kristian Arambasic gewann er den Niedersachsenpokal und sicherte sich zudem die Torjägerkanone.
Sportlicher Leiter Olaf Blancke bewertet die Verpflichtung als wichtigen Schritt für die Kaderplanung: „Nach dem Abgang von Kasra wollten wir schnell einen adäquaten Ersatz präsentieren. Mit Kamer ist uns das eindrucksvoll gelungen. Er kennt die Liga und hat mit unserem Trainer schon in Rehden erfolgreich zusammengearbeitet. Mit seiner Qualität wird er uns schnell weiterhelfen.“
Auch Krasniqi selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe in Jeddeloh II und kann den Start kaum erwarten. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut – sie haben mir direkt einen großen Stellenwert vermittelt, was mir ein richtig gutes Gefühl gegeben hat.“
Nach zwei Jahren in der Regionalliga West reizt den Offensivspieler nun die Rückkehr in den Norden: „Ich habe die Liga immer verfolgt und glaube, dass uns eine spannende Saison mit vielen tollen Duellen erwartet. Ich habe einfach richtig Bock auf die Saison und freue mich darauf, loszulegen.“
Besonders interessant ist die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Arambasic, mit dem Krasniqi bereits in Rehden erfolgreich gearbeitet hatte. Der neue Cheftrainer sieht in seinem Neuzugang eine wichtige Verstärkung: „Ich habe mit Kamer bereits in Rehden sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Mit Kamer erhalten wir einen sehr starken Zehner, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat und bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten zu 100 Prozent für den SSV einsetzen wird.“
Mit Krasniqi verpflichtet der SSV Jeddeloh einen erfahrenen Offensivspieler, der sportliche Qualität, Führungsstärke und reichlich Erfahrung mit an den Küstenkanal bringt.