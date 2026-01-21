Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SSV Jeddeloh verlängert mit Mittelfeldmotor
Keita Taguchi entwickelt sich zur festen Größe im Regionalliga-Team
Der SSV Jeddeloh hat frühzeitig die Weichen für die kommenden Spielzeiten gestellt und den Vertrag mit Keita Taguchi um zwei weitere Jahre verlängert. Der 27-jährige Japaner bleibt dem Regionalligisten damit bis zum Sommer 2028 erhalten.
Schnelle Integration und konstante Leistungen
Erst im vergangenen Sommer war Taguchi an den Küstenkanal gewechselt – und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. In sämtlichen Pflichtspielen der Hinrunde stand der Mittelfeldspieler auf dem Platz und überzeugte durch konstante Leistungen, hohe Laufbereitschaft sowie taktische Spielintelligenz.
Besonders im zentralen Mittelfeld setzte Taguchi immer wieder wichtige Akzente und zählte zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison.
Blancke lobt Entwicklung und Zuverlässigkeit
Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich sehr zufrieden mit der Personalentscheidung: „Keita hat sich vom ersten Tag an hervorragend in die Mannschaft integriert und unsere Erwartungen sogar übertroffen. Dass er in allen Pflichtspielen der Hinrunde zum Einsatz kam, spricht für seine Qualität und Zuverlässigkeit. Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg frühzeitig um zwei Jahre zu verlängern.“
Spieler fühlt sich in Jeddeloh angekommen
Auch Taguchi selbst blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich fühle mich beim SSV Jeddeloh II sehr wohl und freue mich über die Vertragsverlängerung. Das Vertrauen des Vereins bedeutet mir viel und ich möchte mich weiterhin mit guten Leistungen auf dem Platz dafür bedanken.“
Mit der vorzeitigen Verlängerung bindet der SSV Jeddeloh einen wichtigen Leistungsträger langfristig und setzt zugleich ein deutliches Zeichen für sportliche Stabilität. Taguchi soll auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Mittelfeld des Regionalligisten einnehmen.