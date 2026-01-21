SSV Jeddeloh verlängert mit Mittelfeldmotor

Schnelle Integration und konstante Leistungen Erst im vergangenen Sommer war Taguchi an den Küstenkanal gewechselt – und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. In sämtlichen Pflichtspielen der Hinrunde stand der Mittelfeldspieler auf dem Platz und überzeugte durch konstante Leistungen, hohe Laufbereitschaft sowie taktische Spielintelligenz. Besonders im zentralen Mittelfeld setzte Taguchi immer wieder wichtige Akzente und zählte zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison.

Blancke lobt Entwicklung und Zuverlässigkeit Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich sehr zufrieden mit der Personalentscheidung: „Keita hat sich vom ersten Tag an hervorragend in die Mannschaft integriert und unsere Erwartungen sogar übertroffen. Dass er in allen Pflichtspielen der Hinrunde zum Einsatz kam, spricht für seine Qualität und Zuverlässigkeit. Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg frühzeitig um zwei Jahre zu verlängern.“ Spieler fühlt sich in Jeddeloh angekommen Auch Taguchi selbst blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich fühle mich beim SSV Jeddeloh II sehr wohl und freue mich über die Vertragsverlängerung. Das Vertrauen des Vereins bedeutet mir viel und ich möchte mich weiterhin mit guten Leistungen auf dem Platz dafür bedanken.“