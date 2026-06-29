SSV Jeddeloh überzeugt zum Abschluss der ersten Trainingswoche

Der SSV Jeddeloh hat den Skoda Voigt Cup gewonnen und damit ein gelungenes erstes Ausrufezeichen in der Sommervorbereitung gesetzt. Mit zwei souveränen 2:0-Erfolgen gegen den VfL Oldenburg und den SV Wilhelmshaven blieb der Regionalligist ohne Gegentor und unterstrich bereits früh seine gute Form.
Im Halbfinale traf der SSV bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Landesligisten VfL Oldenburg. Die Mannschaft kontrollierte die Begegnung über weite Strecken und setzte sich verdient mit 2:0 durch.
Für die Treffer sorgten Tobias Bothe sowie ein Gastspieler, der sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrug.
Im Endspiel gegen den SV Wilhelmshaven nahm das Trainerteam zahlreiche Veränderungen vor und brachte insgesamt neun frische Spieler. Trotz der umfangreichen Rotation blieb der Spielfluss erhalten.
Erneut gewann der SSV mit 2:0. Tobias Bothe erzielte auch im Finale einen Treffer, den zweiten steuerte Pascal Steinwender bei und machte damit den Turniersieg perfekt.
Die Trainer zeigten sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden und hoben auf der Instagram-Seite des Vereins vor allem die defensive Stabilität hervor:
„Wir wollten ohne Gegentreffer bleiben, was uns gelungen ist. Man konnte auch schon einige kleine taktische Schwerpunkte sehen beim Gegenpressing oder Anlaufverhalten. Ich bin mit der ersten Trainingswoche und dem heutigen Turnier zufrieden. Nun gibt es einen verdienten Tag Pause, bevor wir ab Montag gemeinsam hochintensiv an unseren Schwerpunkten weiterarbeiten.“
Mit dem Turniersieg schließt der SSV Jeddeloh die erste Trainingswoche erfolgreich ab. Die Mannschaft präsentierte sich defensiv stabil, setzte erste taktische Vorgaben des neuen Trainerteams um und sammelte zusätzlich Selbstvertrauen für die kommenden Testspiele der Sommervorbereitung.