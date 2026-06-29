SSV Jeddeloh überzeugt zum Abschluss der ersten Trainingswoche Regionalligist gewinnt beide Turnierspiele ohne Gegentor von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Der SSV Jeddeloh hat den Skoda Voigt Cup gewonnen und damit ein gelungenes erstes Ausrufezeichen in der Sommervorbereitung gesetzt. Mit zwei souveränen 2:0-Erfolgen gegen den VfL Oldenburg und den SV Wilhelmshaven blieb der Regionalligist ohne Gegentor und unterstrich bereits früh seine gute Form.

Im Halbfinale traf der SSV bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Landesligisten VfL Oldenburg. Die Mannschaft kontrollierte die Begegnung über weite Strecken und setzte sich verdient mit 2:0 durch. Für die Treffer sorgten Tobias Bothe sowie ein Gastspieler, der sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrug.

Auch im Finale ohne Gegentor Im Endspiel gegen den SV Wilhelmshaven nahm das Trainerteam zahlreiche Veränderungen vor und brachte insgesamt neun frische Spieler. Trotz der umfangreichen Rotation blieb der Spielfluss erhalten. Erneut gewann der SSV mit 2:0. Tobias Bothe erzielte auch im Finale einen Treffer, den zweiten steuerte Pascal Steinwender bei und machte damit den Turniersieg perfekt.