SSV Jeddeloh überzeugt gegen Rödinghausen

Der SSV Jeddeloh II hat in der Sommervorbereitung ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen gewann die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic mit 2:0 und zeigte dabei eine überzeugende Vorstellung.
Über weite Strecken entwickelte sich eine intensive Partie, in der sich der SSV immer wieder gute Möglichkeiten erspielte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit belohnte sich Jeddeloh schließlich in der 67. Minute: Moritz Brinkmann brachte die Gastgeber mit dem 1:0 auf die Siegerstraße.
Auch in der Schlussphase blieb der SSV gefährlich. Nach einer Hereingabe von Diego Raykov lenkte ein Rödinghauser Verteidiger den Ball in der 90. Minute ins eigene Tor und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.
Defensiv präsentierte sich Jeddeloh ebenfalls in guter Verfassung. Torhüter Moritz Onken bewahrte seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden vor einem Gegentreffer und trug entscheidend dazu bei, dass der SSV die Partie ohne Gegentor beendete.
Mit dem Erfolg gegen Rödinghausen sammelte der SSV weiteres Selbstvertrauen für den Saisonstart. Bevor die Pflichtspiele beginnen, steht am Samstag jedoch noch die Generalprobe an. Dann gastiert Jeddeloh zum abschließenden Test beim BSV Rehden. Die überzeugende Leistung gegen Rödinghausen dürfte dabei die Vorfreude auf den Start in die neue Spielzeit weiter steigern.