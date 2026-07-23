SSV Jeddeloh überzeugt gegen Rödinghausen

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Der SSV Jeddeloh II hat in der Sommervorbereitung ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen gewann die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic mit 2:0 und zeigte dabei eine überzeugende Vorstellung.

Über weite Strecken entwickelte sich eine intensive Partie, in der sich der SSV immer wieder gute Möglichkeiten erspielte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit belohnte sich Jeddeloh schließlich in der 67. Minute: Moritz Brinkmann brachte die Gastgeber mit dem 1:0 auf die Siegerstraße.

Auch in der Schlussphase blieb der SSV gefährlich. Nach einer Hereingabe von Diego Raykov lenkte ein Rödinghauser Verteidiger den Ball in der 90. Minute ins eigene Tor und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.