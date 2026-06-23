SSV Jeddeloh mit Fahrplan für die Sommervorbereitung

– Foto: Niklas Funk

Der SSV Jeddeloh hat seinen Vorbereitungsplan für die neue Saison veröffentlicht. Bis zum Start der Regionalliga absolviert die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic sieben Testspiele sowie einen öffentlichen Trainingstag. Dabei warten mit dem VfB Lübeck, dem SV Meppen, dem SC Preußen Münster und dem SV Rödinghausen mehrere attraktive Gegner auf den Niedersachsen.

Den Start in die Vorbereitung bildet am 27. Juni die Teilnahme am DUWE Cup bei Schwarz-Weiß Oldenburg. Eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen den VfB Lübeck in der Haskamp Arena, ehe tags darauf der CVO Cup in Oldenburg auf dem Programm steht.

Hochkarätige Testspiele im Juli

Im weiteren Verlauf der Vorbereitung trifft der SSV auf den SV Meppen, den SV Wilhelmshaven, den SC Preußen Münster, den SV Rödinghausen und den BSV Rehden. Zudem lädt der Regionalligist am 18. Juli zu einem Trainingstag in die Haskamp Arena ein.