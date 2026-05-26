SSV Jeddeloh komplettiert sein Trainerteam

– Foto: Jörg Struwe

Der SSV Jeddeloh hat die personellen Planungen rund um das Trainerteam abgeschlossen und zwei neue Co-Trainer verpflichtet. Mit Seyhan Adigüzel und Daniel Kossenjans stoßen die Wunschkandidaten von Cheftrainer Kristian Arambasic zum Regionalligisten an den Küstenkanal.

Seyhan Adigüzel kennt Arambasic bereits aus der gemeinsamen Zeit beim BSV Rehden, wo beide erfolgreich zusammenarbeiteten. Anschließend sammelte der Trainer weitere Erfahrungen in der Oberliga Westfalen und war zuletzt bei Rot Weiss Ahlen tätig.

Damit setzt der Verein weiter auf Kontinuität und enge Abstimmung innerhalb des Trainerstabs.

Mit Daniel Kossenjans kehrt zudem ein bekanntes Gesicht zum SSV zurück. Bereits zwischen 2020 und 2022 war er als Torwarttrainer am Küstenkanal tätig und kennt die Strukturen des Vereins aus erster Hand.

Nach weiteren Stationen, unter anderem im Umfeld von Kickers Emden, kehrt Kossenjans nun mit zusätzlicher Erfahrung und der B+-Lizenz zurück. Künftig soll er das Trainerteam in neuer Funktion ergänzen.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich mit der Besetzung zufrieden: „Wir sind froh, dass wir mit ‚Adi‘ und Daniel zwei gute Co-Trainer für uns gewinnen konnten, um weiterhin professionell arbeiten zu können. Kristian kennt die beiden schon sehr gut und wir sind uns sicher, dass sie gut zusammenarbeiten werden. Außerdem behalten wir mit Ralf Potthoff unseren Torwarttrainer, sodass unser Trainerteam nun komplett ist.“

Arambasic setzt auf vertraute Zusammenarbeit

Auch Cheftrainer Arambasic blickt optimistisch auf die kommende Saison:

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Mit Adi gewinnen wir einen Trainer, der für hohe Qualität und absolute Verlässlichkeit steht. Daniel kennt den SSV bereits gut und durch seine Erfahrungen aus Emden und als Stützpunkttrainer bringt er wichtige Impulse mit.“

Besonders die bereits bestehende Zusammenarbeit bewertet der neue Cheftrainer positiv:

„Zudem verbindet uns die Zeit in Rehden und insbesondere für das Gruppentraining und den athletischen Bereich sind wir nun ideal aufgestellt. Zusammen mit Ralf Potthoff stellt mich die Besetzung des Trainerteams sehr zufrieden und wir blicken mit voller Vorfreude auf die Saison.“

Mit der Komplettierung des Trainerstabs schafft der SSV Jeddeloh frühzeitig klare Strukturen für die kommende Spielzeit und setzt auf ein eingespieltes Team mit regionaler Erfahrung und fachlicher Kontinuität.